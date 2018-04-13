Армения завершает переход к парламентской форме правления

Выборы премьер-министра Армении пройдут 17 апреля на специальном заседании парламента республики. Об этом официально объявил спикер Национального собрания страны Ара Баблоян . Так Армения завершит переход к новой, парламентской форме правления.

Вся власть — премьеру

Согласно положениям конституционной реформы 2015 года, вся полнота исполнительной власти отныне будет сосредоточена в руках премьер-министра, который наделен самыми широкими полномочиями. В то же время президент, избранный не в результате всеобщего, прямого голосования, а парламентом, располагает ограниченными, представительскими функциями и, в основном, надзирает за соблюдением Конституции.

2 марта Национальное собрание Армении избрало президентом республики 65-летнего Армена Саркисяна , который в 1992—1996, 1998−2000 годах и последние 5 лет был послом в Великобритании , а в 1996—1997 годах возглавлял правительство Армении. 9 апреля он вступил в должность на специальном заседании парламента. В тот же день, как того требует Конституция, правительство Армении подало в отставку. Одновременно Армен Саркисян поручил кабинету министров продолжать исполнение обязанностей до формирования нового правительства.

Одна из новаций новой редакции Конституции — парламент избирает не только президента, но и премьер-министра. Его кандидатуру выдвигают партийные фракции в Национальном собрании, а затем назначается голосование.

"Право выдвигать кандидатуры нового премьера принадлежат парламентским фракциям, а затем депутаты проведут открытое голосование для избрания главы кабмина", — пояснил министр юстиции Армении Давид Арутюнян. Руководитель правительства может быть смещен по решению большинства парламентариев, констатировал министр.

"При парламентской модели правления премьер подотчетен парламенту и всегда может быть отставлен, — отметил глава Минюста . — Это наиболее важная особенность, которую следует рассматривать не в краткосрочной, а в более длительной перспективе".

Партия власти выдвинула своего лидера

Инициатором конституционной реформы 2015 года является третий президент Армении, председатель правящей Республиканской партии Армении (РПА) 64-летний Серж Саргсян . 9 апреля истекли 5 лет его второго президентского мандата.

11 апреля руководство РПА выдвинуло Сержа Саргсяна кандидатом в премьер-министры. Такое решение принял исполнительный орган (аналог бюро или политбюро) правоконсервативной РПА. Как сообщил пресс-секретарь партии, вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов , заседание «прошло в обстановке единодушия и единства, это решение было принято единогласно». В субботу решение будет вынесено на утверждение совета партии, который примет официальный документ о выдвижении кандидата.

"Ясно, что нашим кандидатом будет Серж Саргсян, других кандидатур мы не обсуждали, да об этом никто и не думал", — сказал Шармазанов.

Новая ситуация и новые обязанности

Как заявил Армен Саркисян в интервью ТАСС , «сейчас у нас совершенно новая ситуация, и президенту республики, избранному парламентом, отведено в ней особое место».

"Наряду с основными обязанностями в области внутренней и внешней политики, которые определены Конституцией, мы сосредоточимся на вопросах упрочения связей с диаспорой, расширения ее присутствия в Армении, привлечения инвестиций, развития гражданского общества, поощрения образования, науки, стимулирования молодежи", — сообщил он. По его убеждению, «необходимо всей властью работать над укреплением взаимопонимания и толерантности в обществе».

"При новой политической системе вся полнота государственной власти распределена между парламентом, правительством и институтом президента", — сказал Саркисян.

Глава государства, но не верховный главнокомандующий

В новой, парламентской Армении президент — глава государства. Однако он больше не является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Нет его и в составе Совета безопасности, который отныне возглавляет премьер-министр. Изменивший статус Совбез, который имел совещательные функции, стал государственным органом для обсуждения вопросов обороны и безопасности.

Пока шла подготовка к выборам президента, парламент в ускоренном темпе принял большой пакет документов, в котором зафиксирован переход к новой системе власти в Армении, причем все эти законы вступили в силу 9 апреля, в день инаугурации главы государства. Так, именно премьер решает, кому полагается государственная охрана, кто, помимо него и президента, может поселиться в государственной резиденции в центре Еревана , в живописном ущелье реки Раздан, кто может воспользоваться спецсамолетом и вертолетом, которые, по новому закону, полагаются лишь главе правительства.

Не президенту, а премьеру нынче подчинены силовые структуры — полиция, Служба национальной безопасности, Служба государственной охраны и создаваемая Служба государственного контроля.

Новые здания высших органов власти

Изменено даже место работы руководства страны. Бывшее здание Президиума Верховного Совета Армянской ССР на проспекте Маршала Баграмяна, которое с 1991 года служило президентским дворцом, станет служебной резиденцией премьер-министра и его ближайших сотрудников.

В Доме правительства на центральной в Ереване площади Республики расположатся первый вице-премьер и два других вице-премьера. Это новые должности в кабинете министров, где в последние годы был лишь один вице-премьер. Здесь же премьер будет проводить четверговые заседания кабинета. Аппарат правительства теперь преобразован в аппарат премьера. В структуре кабмина будет 17 министерств — сокращается Министерство по международной экономической интеграции и реформам.

Премьер будет осуществлять главные внешнеполитические функции, в частности, вести международные переговоры.

Заседания кабмина — без трансляции

Еще одно новшество — заседания правительства Армении отныне будут проводиться в закрытом формате, в то время как в последние годы они транслировались на большой телеэкран в зале прессы в Дома правительства. В пресс-службе правительства пояснили, что с 9 апреля вступил в силу закон Армении «О структуре и деятельности правительства», в котором и зафиксирован новый формат таких заседаний. Взамен аккредитованным СМИ предложено посещать брифинги тех или иных министров, которые расскажут об обмене мнениями на заседаниях кабмина.