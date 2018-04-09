Россия разрешила ввоз товарных партий растительной продукции Абхазии

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о возобновлении с 10 апреля 2018 года поставок товарных партий продукции растительного происхождения из Абхазии, ключевым условием поставок товарных партий растительной продукции является проведение экспертами Россельхознадзора предотгрузочного контроля", — говорится в сообщении службы.

"Таким образом, каждая партия подкарантинной продукции, сформированная для отгрузки в Российскую Федерацию , подлежит контролю со стороны уполномоченных должностных лиц Россельхознадзора", — добавили там.

Как пояснили в ведомстве, решение о возобновлении поставок основано на результатах совместной работы, проведенной с государственной инспекцией по карантину растений Абхазия по локализации и ликвидации очагов коричнево-мраморного клопа на территории республики.

"Вместе с тем, учитывая то, что перемещение подкарантинной продукции в ручной клади и багаже граждан, прибывающих из Абхазии в Россию, может привести к проникновению и распространению на территории Российской Федерации карантинных для России объектов, так как мелкие партии продукции невозможно проконтролировать, введенные Россельхознадзором временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже граждан, прибывающих из Абхазии в Россию, сохраняются", — уточнили в службе.