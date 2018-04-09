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В Архангельске планируют открыть торговый дом Армении
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В Архангельске планируют открыть торговый дом Армении 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Торговый дом Армении появится в столице Архангельской области, на его базе будет налаживаться взаимодействие между предпринимателями Поморья и Армении, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города Архангельска.
"Планируется, что в скором времени в столице Поморья откроется Торговый дом Армении. На его базе могут проводиться бизнес-встречи и концертные мероприятия, а также презентации товаров и услуг предприятий Армении. Инициатива нашла поддержку у администрации Архангельска", — говорится в сообщении.
В понедельник администрация Архангельска подписала официальное соглашение о сотрудничестве с городом Джермуком, находящемся в Вайоцдзорской области Армении. В подписании участвовали глава столицы Поморья Игорь Годзиш и мэр Джермука Врдан Оганесян.
"Школьные обмены, подготовка к открытию торговых представительств в Архангельске и Джермуке — эта деятельность теперь выйдет на новый уровень", — отметил в ходе церемонии подписания соглашения Оганесян.
"Городская власть планирует использовать дружественные контакты с Джермуком для организации детской оздоровительной кампании. Безусловно, важно и развитие культурных обменов: Архангельску и Джермуку есть что показать друг другу", — подчеркнул в ходе церемонии Годзиш.
Сотрудничество областей
Также в рамках мероприятия состоялось подписание учредительных документов новой некоммерческой организации — Союза сотрудничества Архангельской и Вайоцдзорской областей. Главной задачей объединения станет помощь в организации взаимодействия деловых кругов двух регионов.
Подписанные в понедельник документы являются продолжением сотрудничества между Архангельской и Вайоцдзорской областями, развивающегося с 2012 года.
Вайоцдзорская область находится на юго-востоке Армении. На территории области находится ряд памятников средневековой архитектуры. Одни из крупнейших населенных пунктов области — город-курорт Джермук — является центром туризма и местом производства минеральной воды «Джермук».
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