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Лебедев: вопрос о расширении СНГ не стоит в повестке дня
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Лебедев: вопрос о расширении СНГ не стоит в повестке дня 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Расширение СНГ возможно теоретически, но на сегодняшний день этот вопрос не стоит в повестке дня. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, который отмечает в понедельник 70-летний юбилей.
"Теоретически это, конечно, возможно при условии согласия с этим всех государств — членов СНГ, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения числа участников Содружества за счет возвращения Грузии или присоединения к нему Абхазии и Южной Осетии. — Но в практической области сегодня такой вопрос не стоит".
Лебедев указал, что СНГ не видит для себя угрозы в развитии сотрудничества между странами в отдельных регионах Содружества. «Интеграция — процесс многогранный и многовекторный. Мировая практика свидетельствует, что многие государства участвуют, скажем, не в одной, а в двух и даже нескольких зонах свободной торговли», — отметил он, отвечая на вопрос об отношении СНГ к встрече президентов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и представителя Туркменистана в Астане 15 марта.
Лебедев отметил, что Содружество представляет собой уникальную площадку для постоянного и откровенного диалога на высшем уровне, что позволяет оперативно решать сложные вопросы. «Президенты стран Содружества неоднократно подтверждали востребованность организации и необходимость не только ее сохранения, но и дальнейшего развития и совершенствования», — добавил он.
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