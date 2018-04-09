«МИР» покажет документальный мир об Армении

О том, как гармонично в Армении сочетается прошлое и настоящее, и о чем мечтают жители страны, покажут в документальном фильме. Сегодня он выходит на телеканале «МИР 24», а сразу после полуночи — эфир на телеканале «МИР» . С подробностями — корреспондент телеканала «МИР 24» Владимир Сероухов Ереван — древнейший город мира, ровесник Рима . Столице Армении почти три тысячи лет. На улицах города создатели фильма искали национальный колорит, чтобы через древние традиции показать контраст: Ереван — город современный, где помнят прошлое, но смотрят в будущее.

Доброжелательная атмосфера — то, за чем едут в Армению путешественники со всего мира. Авторы фильма выяснили особенности туризма по-армянски. «Я не люблю останавливаться в обычных отелях. И в Армении я искала такое место, где смогу окунуться в культуру страны. Узнать, как живут люди», — рассказала туристка из Китая Мовен.

Едем в отпуск

И экономим на нем } На примере владельцев гостиного дома они рассказывают о характерной для Армении связи поколений. Один из трех цветов армянского триколора — абрикосовый. Этот плод — еще один исторический бренд, которым славится страна.

«Вообще-то абрикос — лекарство долгожителей. Это доказывает время. Веками деды его сушили, зимой водой заливали. Даже больных с температурой 40 градусов они лечили абрикосом», — поделился рабочий агрохозяйства рабочий агрохозяйства. Съемочная группа побывала на армянских фруктовых плантациях и в горах, где пейзажи захватывают дух, а пастухи пасут отары овец верхом на лошадях. Высоко в горах прячутся и монастыри Армении, некогда недоступные из-за крутых утесов. Армяне меняют свою страну. Но точно знают, что должно остаться неприкосновенным.

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