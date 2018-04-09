Грузины возмутились игрой африканцев в футбол и напали на них с мачете

Тбилиси местные жители атаковали группу африканцев, игравших в футбол на одной из спортивных площадок города. Об этом в своем Facebook написал один из пострадавших, уроженец Нигерии Бен Зеге.

«Мы играли в футбол на общественной площадке, когда к нам подошел грузинский мужчина и потребовал, чтобы мы покинули поле. Мы спросили — почему? Он сказал, что мы должны покинуть поле и убраться из его страны», — написал нигериец.

Также житель Тбилиси, по словам Зеге, заявил, что у африканцев «нет никаких прав находиться в его стране, потому что они чернокожие». «Затем он стал более агрессивным и ударил чернокожего. И, будто это было спланировано, к нам подбежала толпа грузинских мужчин с мачете и камнями. Еще один грузин с направленным на нас огромным пистолетом, кричал из окна, что убьет нас, если мы не покинем его страну», — отметил Зеге.

«Прежде, чем мы смогли понять, что происходит, на нас уже напали эти люди. Мы немедленно вызвали полицию, но из-за языкового барьера грузины легко лгали и искажали случившееся. Они сказали, что они мирно попросили нас покинуть площадку, чтобы на ней играли дети», — написал африканец.

«Мы даже показали полиции полное видео случившего, но, к нашему величайшему удивлению, полиция посоветовала нам забыть об этом и попытаться простить этих мужчин. Никто из нападавших не был арестован. Их даже не попросили извиниться», — подчеркнул нигериец.