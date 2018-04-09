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Наблюдатели от ПАСЕ прибыли в Баку
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Наблюдатели от ПАСЕ прибыли в Баку 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за президентскими выборами в Азербайджане прибыла в Баку. Об этом сообщил входящий в состав миссии содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак на своей странице в Twitter.
«Наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за президентскими выборами в Азербайджане прибыла в Баку», — написал Шеннак.
Представители миссии проведут встречи с кандидатами в президенты, а также с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Напомним, выборы президент Азербайджана пройдут 11 апреля. В них примут участие восемь официально зарегистрированных кандидатов.
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