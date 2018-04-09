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ЦИК Азербайджана ожидает высокую явку на внеочередных выборах президента
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ЦИК Азербайджана ожидает высокую явку на внеочередных выборах президента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 9 апр — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов заявил в интервью РИА Новости, что ожидает традиционно высокую явку избирателей на внеочередных президентских выборах 11 апреля.
Панахов сообщил, что в обществе наблюдается высокий интерес к выборам, проведена «просветительская работа» среди электората. По его словам, 11 партий зарегистрировали своих наблюдателей за выборами.
"Исходя из вышеперечисленного, я думаю, активность избирателей будет высокой. Как правило, на президентских выборах бывает высокая активность избирателей", — заявил Панахов.
На выборах главы государства в 2013 году явка превысила 72%, в 2008 — 75%, в 2003 — 62%.
Панахов сообщил, что ЦИК зарегистрировал около 900 международных и более 60 тысяч местных наблюдателей. СМИ будут представлены 118 сотрудниками из 21 страны.
Борьбу за высший государственный пост будут вести восемь человек: кандидат от правящей партии «Новый Азербайджан», действующий президент страны Ильхам Алиев; Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана»; Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения»; Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов»; Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават»; самовыдвиженец Захид Орудж; Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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