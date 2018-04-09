ЦИК Азербайджана ожидает высокую явку на внеочередных выборах президента

Панахов сообщил, что в обществе наблюдается высокий интерес к выборам, проведена «просветительская работа» среди электората. По его словам, 11 партий зарегистрировали своих наблюдателей за выборами.

"Исходя из вышеперечисленного, я думаю, активность избирателей будет высокой. Как правило, на президентских выборах бывает высокая активность избирателей", — заявил Панахов.

На выборах главы государства в 2013 году явка превысила 72%, в 2008 — 75%, в 2003 — 62%.

Панахов сообщил, что ЦИК зарегистрировал около 900 международных и более 60 тысяч местных наблюдателей. СМИ будут представлены 118 сотрудниками из 21 страны.

Борьбу за высший государственный пост будут вести восемь человек: кандидат от правящей партии «Новый Азербайджан», действующий президент страны Ильхам Алиев ; Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана»; Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана; Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения»; Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов»; Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават»; самовыдвиженец Захид Орудж; Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.