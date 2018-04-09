В Грузии расисты с мачете избили африканцев, игравших на спортплощадке (ВИДЕО)

В столице Грузии агрессивные мужчины напали на группу чернокожих, которые играли в футбол на спортивной площадке, пишет

"Кавказский узел". Один из пострадавших снял избиение на видео, которое затем было опубликовано в соцсети.

Судя по снятым кадрам, преступление на почве ксенофобии было совершено во дворе многоэтажного дома в Тбилиси . Примерно в 18:00 около десяти мужчин преследовали темнокожих молодых людей, которым пришлось спасаться бегством. Видно, что один из африканцев, который даже не пытался защищаться, получил сильный удар в грудь и упал на землю.

Один из пострадавших, являющийся гражданином Нигерии , заявил журналистам, что мотивом нападения на него и его друзей была расовая ненависть. «Неизвестные, вооруженные палками, кричали нам, чтобы мы убирались в Африку, оскорбляли нас», — пояснил иностранец.

Некоторые подробности случившегося привел на страничке

в Facebook пострадавший Бен Зеге. Он рассказал, что во время игры в футбол к африканцам приблизился мужчина, который потребовал, чтобы они немедленно прекратили игру и убирались вон. На вопрос «Почему?» незнакомец добавил, что «черным нет места в этой стране» и у них нет никаких прав. После этого на чернокожих напала группа мужчин среднего возраста, вооруженных камнями и мачете.

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Еще один грузин кричал из окна, что убьет африканцев, если они не уедут из Грузии. При этом расист демонстрировал ружье.

Африканцы вызвали полицию, однако языковой барьер не позволил объяснить блюстителям закона суть произошедшего. А напавшие на иностранцев мужчины изложили собственную версию, согласно которой они просто попросили чернокожих молодых людей освободить спортивную площадку и дать поиграть другим.

МВД возбудили уголовное дело по ст. 126 УК Грузии ("Побои"). Однако пострадавшие говорят, что никто из нападавших даже не был задержан и не принес извинений африканцам. Хотя они сразу продемонстрировали снятое видео стражам порядка.

Ранее «Кавказский узел» писал, что в сентябре 2015 года два жителя Грузии были задержаны по подозрению в избиении двух граждан Нигерии в Тбилиси на почве расовой ненависти. Ответственность за избиение взяла на себя местная группировка футбольных фанатов.