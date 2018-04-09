В Армении Саркисян вступит в должность президента

Впервые в истории страны глава государства был избран не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Такая процедура была предусмотрена конституционными реформами 2015 года, закрепившими переход страны от президентской к парламентской форме правления. Выборы состоялись 2 марта. За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против — 10.

После вступления в должность четвертого президента страны завершены все формальные и правовые процедуры переходного периода, и Армения стала парламентской республикой.

Кто вы, господин президент?

Бельгии, Нидерландах, Ватикане, Люксембурге, Великобритании. Четвертый президент — ученый, дипломат и политик, кандидат физико-математических наук, автор десятков научных статей на темы политики, теоретической физики, астрофизики и компьютерного моделирования. В 1992 году Саркисян перешел на дипломатическую работу. Был послом в ЕС

В 1996 году он несколько месяцев занимал пост премьера Армении. Был назначен на эту должность Тер-Петросяном после политического кризиса, вызванного протестами оппозиции против итогов президентских выборов. У Саркисяна есть широкие связи в бизнесе и политической элите ведущих стран мира. Он был консультантом таких компаний, как British Petrolium, Alcatel, Telefonica, Bank of America , Merrill Lynch.

Новый президент обещает внести вклад в укрепление внешнеполитических и внешнеэкономических связей, привлечение инвестиций, упрочение национального единства. Приоритетными сферами для себя он обозначил образование и развитие гражданского общества. Вступление Армении в ЕАЭС Саргсян считает дипломатической и политической победой страны.

По его мнению, членство страны в Евразийском экономическом союзе наряду с подписанным с ЕС соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве делают страну уникальным связующим звеном, что создает огромные возможности главным образом для привлечения инвестиций.

Инаугурация

Порядок инаугурации установлен решением совета Национального собрания. Церемония начнется 9 апреля в 12.00 (11.00 мск) в одной из крупнейших арен в Армении — в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна в присутствии сотен гостей. Специально зарубежные делегации на церемонию не приглашены, однако представители парламента не исключают, что иностранные гости могут приехать в Ереван, чтобы лично поздравить Саркисяна.

Перед началом инаугурации в зал будут внесены государственный флаг Армении, символы президентской власти, оригинал Конституции и старейшее полностью сохранившееся в Институте древних рукописей «Матенадаран» Евангелие, датируемое VII веком.

Евангелие было подарено «Матенадарану» в 1975 году тогдашним Католикосом всех армян Вазгеном I и названо «Веамор» (Мать Святейшего) в честь скончавшейся годом ранее матери армянского патриарха Сирануш Палчян.

Саркисян принесет присягу, положа руку на оригинал Основного закона и рукописное Евангелие. Он поклянется быть верным Конституции, соблюдать беспристрастность при осуществлении своих полномочий, руководствоваться общегосударственными и общенациональными интересами и приложить все силы для укрепления национального единства. Запланированы также выступления новоизбранного президента и Католикоса всех армян Гарегина II.

Отставка правительства

В день инаугурации нового президента уйдет в отставку правительство страны. Это предусмотрено переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем кабмин будет автоматически распускаться лишь после парламентских, а не президентских выборов.

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян ранее заявил журналистам, что новому премьер-министру, к которому перейдет вся полнота власти стране, будет отведено две резиденции — в здании правительства и по адресу проспект Маршала Баграмяна, 26 (являвшееся до 9 апреля зданием администрации президента ).

Он напомнил, что 17 апреля состоятся выборы премьер-министра. После этого в пятидневный срок президенту будут представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета. Наиболее вероятным кандидатом на пост главы кабмина является сложивший в понедельник свои полномочия третий президент Армении Серж Саргсян.

Урезанные полномочия

После инаугурации глава государства поедет не на Баграмяна, 26, который был резиденцией всех президентов независимой Армении, а в бывший дом приемов правительства рядом с Институтом древних рукописей «Матенадаран». Он и станет новым местопребыванием формального руководителя страны. Почти все действия главы государства осуществляются по предложению кабмина или его руководителя.

В частности, согласно обновленной конституции, по предложению правительства президент заключает, утверждает, приостанавливает или денонсирует международные договоры, назначает и отзывает по предложению премьер-министра диппредставителей, присваивает высшие дипломатические ранги, назначает и освобождает высший командный состав ВС, присваивает высшие воинские звания.

Кроме того, в функции главы государства входит решение вопросов, относящихся к присвоению или лишению гражданства, помилованию осужденных, награждению орденами и медалями.

Однако президент фактически не сможет ветировать принятые парламентом законы — признанный КС соответствующий Конституции закон должен быть подписан главой государства, в противном случае это может сделать спикер парламента.

У него отобраны также полномочия верховного главнокомандующего ВС — высшим военным должностным лицом является начальник генштаба , а в случае войны верховным главнокомандующим станет премьер-министр.

Приемлемая фигура

Политолог Виген Акопян считает, что Саркисян стал приемлемой фигурой для провластных и ассоциирующихся с ними политических сил. Хотя, по его мнению, новый президент де-юре не будет обладать необходимыми ресурсами и рычагами для разрешения возможных политических кризисов, но может усилить в конфликтных ситуациях одну из сторон.

"Как переговорщик Саркисян может попробовать сыграть свою определяющую роль в кризисных ситуациях, но пока что трудно предугадать, насколько его политическая воля будет преобладать над конформизмом", — сказал РИА Новости эксперт.

Он также полагает, что потенциально Саркисян способен активизировать свои связи для привлечения инвестиций, но на начальном этапе в лучшем случае ему удастся привлечь инвестиции бизнес-структур, аффилированных лично с ним.

"Думаю, что поток инвестиций возможен только при наличии институциональных условий для развития бизнеса. Большой бизнес вряд ли пойдет на стратегическое инвестирование, основываясь лишь на личных связях с конкретным руководителем, тем более если этот руководитель не обладает критической полнотой власти в стране", — отметил Акопян.