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Избранный президент Армении Саркисян принес присягу и вступил в должность
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Избранный президент Армении Саркисян принес присягу и вступил в должность 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 9 апр — РИА Новости. Новоизбранный, четвертый по счету президент Армении Армен Саркисян вступил в понедельник в должность на специальном заседании Национального собрания (парламента) республики, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире Общественное телевидение Армении. Саркисян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века.
"Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", — заявил новый президент.
Впервые в истории Армении глава государства был избран не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Такая процедура была предусмотрена конституционными реформами 2015 года, закрепившими переход страны от президентской к парламентской форме правления. Выборы состоялись 2 марта. За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против — 10.
После вступления в должность четвертого президента страны завершены все формальные и правовые процедуры переходного периода, и Армения стала парламентской республикой. Власть отныне сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.
В Армении за всю ее постсоветскую историю были проведены шесть общенациональных президентских выборов. Три президента — Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) избирались на этот пост дважды. Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования.
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