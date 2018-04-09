Армен Саркисян вступил в должность президента Армении

Инаугурация состоялась на специальном заседании парламента республики. Четвертый президент Армении принес присягу и клятву народу на оригинале Конституции и Евангелии седьмого века. Его благословил Католикос всех армян Гарегин II.

Сдавший президентский пост Серж Саргсян сразу после избрания пожелал Армену Саркисяну успехов на пути к становлению парламентской демократии. Он уверен, что предстоящие годы станут для Армении лучшими в плане достижений.

Новый президент также полон оптимизма. «Я приложу все силы и энергию для оправдания доверия Национального собрания и чаяний общества», — пообещал он. При этом президент подчеркнул, что членство Армении в ЕАЭС и соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС открывает для страны новые перспективы.

По его словам, силы ему придают вера в страну и народ, в их будущее, в стойкость, трудолюбие и талант рассеянных по всему миру армян. «С одной стороны налицо республиканский порядок, насчитывающий столетие, а с другой — мы символически начинаем новую страницу истории, — добавил Саркисян. — Мы должны создать крепкую, экономически сильную Армению. Мы должны обеспечить лучшие возможности для самореализации граждан. Вместе мы должны бороться против коррупции. Мы должны сплотиться и работать вместе».

Впрочем, на этом процесс конституционного переформатирования власти в Армении еще не завершен. Дело в том, что согласно принятому на референдуме в декабре 2015 года проекту Конституции Армения в 2018 году переходит к парламентской форме правления. Иными словами, самыми широкими полномочиями теперь будет обладать премьер страны. Но 9 апреля правительство Армении подало в отставку. Как ожидается, выборы нового премьер-министра в парламенте страны пройдут 17 апреля.

Для формирования нового правительства парламентские фракции должны с понедельника и до 16 апреля выдвинуть кандидатуры на премьерский пост. Местные эксперты уверены, что одним из кандидатов станет и Серж Саргсян. В любом случае новым премьером Армении будет избран тот политик, за кого в парламенте проголосуют более 50 процентов депутатов.

Что же касается президента Саркисяна, то 2 марта во время голосования в Национальном собрании в поддержку его кандидатуры выступили три из четырех парламентских фракций: 90 «за» и лишь 10 «против». А 5 апреля он был освобожден с должности посла Армении в Великобритании . Физик по образованию, Саркисян в далеком 1984 году стал преподавателем Кембриджского университета. Автор большого числа публикаций по астрофизике, компьютерному моделированию и переходной экономике. К слову, г-н Саркисян является главным автором группы компьютерных игр Тетрис-Вордтрис.