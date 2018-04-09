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В Венгрии правящая коалиция Орбана получила две трети мест в парламенте
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В Венгрии правящая коалиция Орбана получила две трети мест в парламенте 

РИА Новости 37 минут назад
ПРАВЯЩАЯ КОАЛИЦИЯ ПРЕМЬЕРА ОРБАНА ПОЛУЧАЕТ ДВЕ ТРЕТИ МЕСТ В ВЕНГЕРСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ, 134 КРЕСЛА ПРОТИВ 133 НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ — ATV  РИА НОВОСТИ
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