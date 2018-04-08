В Азербайджане подходит к концу президентская гонка

Азербайджане подходит к концу президентская гонка, до выборов главы государства осталось три дня. По всей республике проходят агиткомпании кандидатов на высший пост, передает «МИР 24».

В Пираллахинском районе Баку с избирателями встретились представители партии «Новый Азербайджан». Они поддерживают действующего президента Ильхама Алиева . Именно он в 2012 году подписал указ о создании района, и с тех пор здесь активно ведется благоустройство. Поэтому местные жители с выбором уже определились. Они собираются проголосовать за Алиева.

«Мы как представители кандидата в президенты Ильхама Алиева, посещаем многие районы и села республики, и по настрою населения можем сказать, что азербайджанский народ давно выбрал своего лидера. Это бесспорно господин Ильхам Алиев», — сказала депутат Милли Меджлиса, член партии «Новый Азербайджан» Жаля Алиева.

Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля. Согласно трудовому кодексу, этот день будет нерабочим.

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