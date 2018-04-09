Алиев борется за четвертый президентский срок, теперь на семь лет

Всего за пост главы государства будут бороться восемь кандидатов, при этом оппозиция заявила о бойкоте выборов. По мнению экспертов и данным соцопросов, реальных соперников у Алиева нет и он сможет сохранить этот пост еще на один срок, причем на этот раз президента избирают уже не на пять, а на семь лет.

Вне очереди

Полномочия Алиева в рамках текущего президентского срока заканчиваются в октябре, поэтому ожидалось, что выборы, как и все предыдущие, пройдут осенью. Однако 5 февраля глава государства подписал распоряжение о проведении внеочередного голосования и назначил его на 11 апреля. ЦИК эту дату официально утвердил.

Изначально власти объяснили свое решение тем, что на осень в стране намечен ряд международных мероприятий и целесообразно провести выборы в начале года. Кроме того, по словам помощника президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанова , проведение выборов в начале нового финансового года создает дополнительную возможность для более эффективного выполнения социальных и экономических задач.

Эксперты связывают перенос выборов с внешнеполитической ситуацией. Известный азербайджанский аналитик Арзу Нагиев считает, что новый «вотум доверия» от избирателей позволит Алиеву добиться прогресса в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию с учетом недавно прошедших в Армении президентских выборов и смены политической системы в этой стране на парламентскую.

Инаугурация нового президента Армении Армена Саркисяна прошла в понедельник. «Думаю, для полноценного ведения переговоров по Нагорному Карабаху проведение президентских выборов в Азербайджане ближе к этой дате вполне выгодно», — сказал Нагиев РИА Новости.

Между тем главный эксперт Американо-азербайджанского фонда содействия прогрессу Алексей Синицын считает, что в условиях обострения отношений между Россией и Западом ряд сил может постараться к осени «раскачать» ситуацию в Азербайджане, чтобы ослабить еще одного союзника Москвы

"Найдутся деструктивные силы, которые предпримут титанические усилия для того, чтобы раскачать политическую ситуацию в Азербайджане. Происходить это должно было бы в контексте общей дестабилизации всего постсоветского пространства, которое уже сегодня проводит Запад, и семь месяцев — вполне достаточный срок для проведения самых масштабных идеологических диверсий против официального Баку", — сказал он РИА Новости.

Без оппозиции

Оппозиционные партии не сочли аргументы властей достаточным основанием для переноса выборов, посчитав, что правящая партия просто решила сократить сроки подготовки к голосованию, лишив таким образом оппозиционеров возможности провести полноценную предвыборную кампанию. В итоге партии «Национальный совет», «Партия народного фронта» и «Мусават» заявили о бойкоте выборов и начали акции протеста. Митинги, впрочем, проходят санкционировано и в рамках закона, участвуют в них обычно до 1,5 тысячи человек.

Таким образом в избирательном списке, помимо Алиева, будут семь фамилий. В президентской гонке участвуют Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана», Араз Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фарадж Гулиев от партии «Национальное движение возрождения», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов», Хафиз Гаджиев от партии «Современный Мусават», самовыдвиженец Захид Орудж и Сардар Мамедов от Демократической партии Азербайджана.

При этом из всех кандидатов только Мамедов и Гаджиев в рамках предвыборной кампании критиковали действующие власти, в частности — за социальную политику в регионах и растущий, по их мнению, уровень коррупции. Остальные кандидаты регулярно участвуют в выборах, но в своих программах в целом поддерживают текущий политический курс, а Орудж одно из выступлений на дебатах вообще начал с цитаты Алиева.

Сам Алиев, баллотирующийся от правящий партии «Новый Азербайджан», уже трижды избирался на пост президента, и в ходе нынешней кампании его, по данным соцопросов, поддерживают около 84% избирателей. Внесенные ранее изменения в конституцию страны не только сняли ограничения на количество президентских сроков, но и увеличили их продолжительность до семи лет, поэтому следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

Ход голосования

День выборов в Азербайджане является нерабочим. Избирательные участки по всей стране откроются в 08.00 (07.00 мск) и закроются в 19.00 (18.00 мск).

По данным ЦИК, в стране насчитываются более 5 миллионов избирателей, напечатано более 5,3 миллиона избирательных бюллетеней.

Центризбирком заявил, что зарегистрировал почти 900 международных наблюдателей. Число местных наблюдателей, аккредитованных на выборы, составляет более 58 тысяч.

На территории Азербайджана создан 5641 избирательный участок по 125 избирательным округам, еще 41 участок откроется за пределами страны.