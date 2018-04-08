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Улетное похудение: как быстро сбросить лишний вес
Sputnik Молдова
1 час назад
Фото:
Sputnik Молдова
Комментарии
С помощью «прыгающих» ботинок можно сбросить значительное количество килограммов и подтянуть фигуру без изнурительных тренировок, а самое главное — весело, увлекательно и задорно.
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