Выборы в Азербайджане: на что кандидаты делают акценты

Азербайджане идет предвыборная агитация. Кандидаты проводят встречи с избирателями, рассказывают о своих программах, передает корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Сардар Джалил оглы свою кандидатуру на пост президента выдвигает уже второй раз. Лидер Азербайджанской Демократической партии встречу с избирателями проводит лично. Акцентов в своей программе не делает — обещает заботиться обо всех.

«Каждые выборы — это хорошая возможность общения с избирателями. Мой девиз — уважение к народу, забота о гражданах, верность Родине, служба государству», — говорит кандидат в президенты Азербайджана Джалил оглы.

«Ты заслужил то, что выбрал!» — с этими словами призывает избирателей активно голосовать 11 апреля самовыдвиженец Захид Орудж. Он баллотируется второй раз. Политик считает, что система образования нуждается в еще большем усовершенствовании, а статус педагогов должен быть приравнен к статусу госслужащего.

«Я призываю всех активно голосовать на выборов. Пусть за меня голосуют те, кто предан политике общенационального лидера Гейдара Алиева , кто ждет определенных социальных перемен», — говорит Орудж.

Араз Ализаде от Социал-демократической партии баллотируется второй раз. В своей программе акцент делает на патриотизме и образовании. Его лозунг: «Мать, учитель, военный».

«Я начинаю рассказывать о своей платформе с этих слов, потому что матери растят для родины патриотов и настоящих граждан. Если мы хотим, чтобы наше общество было грамотным и патриотичным, учителя должны получать самую высокую зарплату», — говорит он.

«Новое начало — достойный кандидат» — это девиз Рази Нуруллаева от «Инициативной группы фронтистов». Политик баллотируется впервые. Обещает, что если станет президентом, выделит десять тысяч манатов, то есть около шести тысяч долларов, каждой семье на развитие бизнеса.

«Я открою банки, новые центры развития, где объяснят, как надо развивать бизнес. А еще объявлю кредитную амнистию для должников банков», — говорит кандидат.

«Мы придем!» говорит Фарадж Гулиев от партии «Движение национального возрождения». В президентских выборах он участвует второй раз. Этот кандидат поддерживает действия правительства. Призывает: голосуйте за тех, в кого верите.

«Каждый может все обещать, но это надо показать на деле. Я на дебатах говорил: голосуйте за тех кому верите, голосуйте за будущее Азербайджана. Каждый может решить проблему по-разному. Моя цель — сделать народ Азербайджана еще счастливее. Я хочу, чтобы экономические подходы были разные», — говорит Гулиев.

Яркая и запоминающаяся агитационная кампания у партии «Новый Азербайджан». Она во власти уже 15 лет во главе с Ильхамом Алиевым . Ее представители в регионах ежедневно проводят десятки встреч, устраивают концерты.

«Глава государства Ильхам Алиев за 15 лет достиг больших результатов для Азербайджана. Он создает благоприятные условия для населения. В социальной сфере респубики очень много достижений. Фундамент развития в социальной, экономической сфере, поставленный общенациональном лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается президентом», — говорит член партии «Новый Азербайджан» Исфандияр Ахундов.

Всего на должность главы государства претендуют восемь кандидатов. Это действующий президент Ильхам Алиев, самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде от Социал-демократической партии, Гудрат Гасангулиев от «Единого народного фронта», Фарадж Гулиев от партии «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев — «Современный Мусават», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов», Сардар Джалил оглы от Азербайджанской Демократической партии.

Президент Азербайджана впервые будет избран на семилетний срок. Выборы пройдут 11 апреля.

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