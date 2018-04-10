В Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы

По конституции Азербайджана очередные президентские выборы должны были пройти в октябре, но Ильхам Алиев своим указом назначил их проведение на полгода раньше. Официально такой шаг обоснован избытком праздничных дат и международных мероприятий в октябре — здесь и столетие Азербайджанской Демократической Республики, и Международный гуманитарный форум. Есть и другое обоснование: «В 2025 году президентские выборы должны были состояться за месяц до парламентских, и это стало бы большой нагрузкой как на государство, так и на общество. И в целом это почти невозможно технически. Поскольку для переноса даты выборов в парламент требуется конституционный референдум, президент решил сократить свой третий срок и перенес дату президентских выборов», — пояснил «РГ» вице-премьер и зампред правящей партии «Ени Азербайджан» (Новый Азербайджан) Али Ахмедов.

Радикальная оппозиция — старые националистические партии наподобие Народного фронта и «Мусават» — не смогла договориться о едином кандидате и отказалась участвовать в выборах. Но поскольку результат их последних электоральных опытов редко выходил за рамки статистической погрешности, остальные партии — а всего в Азербайджане их зарегистрировано 55 — воспользовались возможностью для пропаганды своих идей. Так, кандидат от партии «Единый Народный фронт Азербайджана» Гудрат Гасангулиев заявил «РГ», что каждая уважающая себя партия готовится к новым выборам сразу после оглашения результатов предыдущих и отказ части оппозиции от участия в нынешней гонке говорит всего лишь о ее неуверенности в себе. Сам Гасангулиев продвигает идею перехода к парламентской форме правления и считает выборы прекрасной возможностью для популяризации этой инициативы. Есть среди кандидатов и популисты, предлагающие поделить нефтяные доходы между гражданами, выдав примерно по 10 тысяч долларов каждой семье на создание собственного бизнеса. Впрочем, все они признают: нынешняя власть и без их советов в высшей степени разумно распоряжается бюджетом и доходами от добычи углеводородов, и поэтому «народ не готов к радикальным переменам».

В свою очередь, у Ильхама Алиева нет нужды апеллировать к популистским лозунгам, за него говорят результаты пятнадцатилетнего правления: выросший в 3,2 раза валовой внутренний продукт, что является мировым рекордом; 231 миллиард долларов иностранных инвестиций; статус космической державы — на земной орбите уже есть два азербайджанских спутника; энергетическая независимость — с недавних пор страна экспортирует не только углеводороды, но и электроэнергию; наконец, зримое развитие социальной сферы и бесспорный рост благосостояния граждан. Уникальным является сегодня и место Азербайджана в мировой политике — транзитный и энергетический потенциал, помноженный на ведущую роль в мировом движении неприсоединения, так или иначе конвертируется в доходы граждан, а значит, и в голоса, отданные за действующего президента. Вероятно, из-за отсутствия интриги нынешние выборы проходят по-хорошему рутинно: на улицах Баку почти незаметна агитация кандидатов — для нее отведены специальные места, на билбордах только потребительская, а не политическая реклама. Политические споры ведутся в эфире местных телеканалов: в течение шести часов в неделю, отведенных на агитацию.