В Армении военнослужащие ЮВО приняли участие в акции по безвозмездной сдаче крови нуждающимся

Специалисты филиала структурного подразделения 1602 клинического военного госпиталя ЮВО собрали около 100 литров крови и передали её нуждающимся больным в Армении

Военнослужащие, гражданский персонал и члены их семей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в традиционной акции по сдаче крови «Подари человеку жизнь — стань донором!», приуроченной к Всемирному Дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

В период проведения акции с 5 по 7 апреля были развернуты пункты забора крови на территории Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов. Каждый желающий военнослужащий сдал около 200 мл, а те, кто ранее стал донором 350-400 мл крови. После проверки собранной крови в лабораториях она будет передана в медицинские учреждения Армении, для оказания помощи нуждающимся жителям, перенесшим тяжелые операции с большой потерей крови и больным гемофилией.

Традиционные акции по безвозмездной сдаче крови российскими военнослужащими и членами их семей в Закавказье с 2011 года проводятся ежегодно. В текущем году такая акция стала уже девятой по счету. За восемь лет в оказании помощи нуждающимся людям в Армении приняли участие около 2,5 тыс. военнослужащих, которые сдали порядка 800 литров донорской крови.

В безвозмездной благотворительной акции приняли участие более 300 человек Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов. Специалисты филиала структурного подразделения 1602 клинического военного госпиталя ЮВО собрали около 100 литров крови и передали её нуждающимся больным в Армении.