Спикер парламента Грузии выразил соболезнования канадскому народу

"Выражаю глубокое сожаление в связи с трагедией, произошедшей в дружественной нам стране — Канаде, жертвой которой стали 14 молодых спортсменов. От имени парламента Грузии соболезную семьям погибших и дружественному нам канадскому народу", — говорится в письме-соболезновании И. Кобахидзе.

Напомним, что в пятницу вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван на юго-западе Канады автобус молодежной хоккейной команды столкнулся с грузовиком, в результате 14 человек погибли, еще 14 получили травмы. —0—