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Спикер парламента Грузии выразил соболезнования канадскому народу
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Спикер парламента Грузии выразил соболезнования канадскому народу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 7 апреля /Синьхуа/ — От имени парламента Грузии его спикер Ираклий Кобахидзе сегодня направил соболезнования канадскому народу в связи с трагической гибелью 14-ти спортсменов в Канаде.
"Выражаю глубокое сожаление в связи с трагедией, произошедшей в дружественной нам стране — Канаде, жертвой которой стали 14 молодых спортсменов. От имени парламента Грузии соболезную семьям погибших и дружественному нам канадскому народу", — говорится в письме-соболезновании И. Кобахидзе.
Напомним, что в пятницу вечером на одной из трасс в провинции Саскачеван на юго-западе Канады автобус молодежной хоккейной команды столкнулся с грузовиком, в результате 14 человек погибли, еще 14 получили травмы. —0—
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