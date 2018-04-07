Исторические кувшины: грузинский фермер откопал клад в огороде

Грузии фермер нашел на своем огородном участке кувшины для вина, которым почти 1000 лет.

Житель Аджарии только начал перепахивать свой участок как обнаружил в земле фрагменты старинной глиняной посуды. Специалисты из Батуми осмотрели находку и заявили, что сосуды датируются десятым или одиннадцатым веками. Для того чтобы точно определить их возраст, фрагменты отправили на дополнительную экспертизу.

Если возраст находки подтвердится, то Аджарию наряду с Кахетией признают колыбелью грузинского виноделия.

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