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Исторические кувшины: грузинский фермер откопал клад в огороде
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Исторические кувшины: грузинский фермер откопал клад в огороде 

Мир24 54 минуты назад
В Грузии фермер нашел на своем огородном участке кувшины для вина, которым почти 1000 лет.
Житель Аджарии только начал перепахивать свой участок как обнаружил в земле фрагменты старинной глиняной посуды. Специалисты из Батуми осмотрели находку и заявили, что сосуды датируются десятым или одиннадцатым веками. Для того чтобы точно определить их возраст, фрагменты отправили на дополнительную экспертизу.
Если возраст находки подтвердится, то Аджарию наряду с Кахетией признают колыбелью грузинского виноделия.
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