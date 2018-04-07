Мгзавреби: В Грузии нас слушают и дедушки, и внуки

Лидер группы «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили стал гостем утреннего шоу «Подъемники». Он рассказал ведущим НАШЕго Радио о том, каким его будущее видели родители, почему он любит песни «ДДТ» и как воспринимают музыку группы на родине в Грузии

— Гиги вы с ребятами выпустили сборник лучших песен… Кто определял список композиций, которые в него вошли?

— Я бы сказал, просто песен. На грузинском он называется «Крэбули». Список из 18 песен определяли мы. Это песни, которые важны для нас, которые знаменуют какой-то этап жизни или, скажем, песни друзьям. Нам просто захотелось послушать разные песни, важные для нас. Если бы мы ориентировались на мнение слушателей, это было бы нечестно, потому что на концертах мы и так играем то, что они хотят.

— Слушатели спрашивают своего совета: Летим на «майские» с семьей в Тбилиси . Хотим попробовать легендарную кухню, какой ресторан обязателен к посещению?

— Район, где я родился и вырос, славится тем, что там до сих пор хорошие рестораны. Район называется Массив Диромский. Мой отец шутит, что я купил квартиру в этом районе, чтобы ходить в ресторан и из него пешком. Ресторан называется «Мельница». Его на самом деле сделали из мельницы. В 90-е мы с дедушкой приходили на эту мельницу и молол зерно, присланное родственниками из села.

Нас с самого раннего детства учат, что с вином надо подавать мясо, а где мясо — там хинкали. А где хинкали — там или пиво, или водка, или чача.

— А как в Грузии с музыкой? И кто ваша публика?

— Отлично в Грузии с музыкой. Наша публика в основном дети. В Грузии — дети. Наверное, внешность у меня слишком детская. Так получилось, что наши песни узнали, когда мы еще были совсем молодыми и учились в театральном. Постепенно о нас узнали дети и молодежь, а их родители поддержали выбор.

— Как долго твоя мама сопротивлялась твоему выбору и мечтала о другом будущем для тебя? Или такого не было?

— Было. Моя мама — дирижер, музыкант. Но она мечтала, что я стану юристом. Буду ходить с портфелем по кабинетам, наголо бритый, и все будут называть меня по имени-отчеству. Ничего не получилось, но у меня остался один пиджак. И когда мама скучает, я надеваю его и хожу с серьезным видом.

— Многие слушатели удивляются, что группе уже больше 10 лет, если быть точным — 12-ть. Вас забавляет, когда русские фанаты пытаются петь ваши песни на грузинском и делают ошибки?

— Забавляет (это же хорошее слово?)…

— Мгзавреби сегодня существует только на свои песни? Вы зарабатываете песнями или где-то подрабатываете еще?

— Мы всегда зарабатывали музыкой. Поэтому говорить о заработке долгое время не приходилось. Мы очень умные люди, никаких амбициозных заявлений не делали. Никто не ушел из родительской квартиры, пока не купил свою.

— Существует ли какая-то негласная борьба в Грузии между людьми с фамилиями, которые оканчиваются на «-швили» и «-дзе»?

— Да! В основном, фамилии на «-швили» — это восточная Грузия, а «-дзе» — это западный Грузия.

— У вас будут два концерта, где группа представит новый сборник. Куда вы отправитесь потом?

— Между этими концертами будет небольшой тур — мы посетим Сибирь и еще несколько городов.

— Почему решили поехать в Сибирь весной? Боялись замерзнуть?

Новосибирск, Омск, Тюмень, Казань, Самару, — Я вообще ничего не боюсь. Мы поедем в Красноярск Саратов , а потом в Санкт-Петербург и Ригу.

— В Европе про «Мгзавреби» знают?

— Грузины — знают. Но их там мало.

— Расскажи, а кого ты сам слушаешь, какую музыку?

— На самом деле, я слушаю все. Недавно мне подарили виниловый проигрыватель, я к нему купил колонки. Жене, кстати, сказал, что это для ребенка. Пока слушаю Radiohead и Coldplay.

— Для тебя это альтернативный рок или как?

— Для меня это также, как «Мгзавреби» — для вас.

— А из русских музыкантов кто тебе нравится?

— Мне очень нравится «ДДТ». Я слушаю их песни и они на меня сильно повлияли. Мне иногда кажется, что если бы не было Юрия Шевчука и его песен, я бы не написал «Прорвемся» и другие свои композиции.

— В Грузии вас считают рокерами?

— Нет. Потому что рок — это протест. А нас слушают и дедушки, и внуки. Получается такая народная музыка.

14 апреля группа «Мгзавреби» выступит в московском ГЛАВCLUB. Накануне концерта музыканты обещают представить сборник своих лучших песен «Krebuli».