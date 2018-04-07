Накануне внеочередных президентских выборов в Азербайджане 11 апреля для разных глобальных игроков снова стало выходить на передний план стратегическое положение и значение этой страны. Хотя итог заранее известен — местные источники и международные центры едины во мнении, что Ильхам Алиев переизберется на новый президентский срок, — и на правящем фронте, и со стороны оппозиционных сил, которые решили не участвовать в выборах, не сумев достичь согласия относительно единого кандидата, продолжают звучать важные политические, военные и экономические заявления, тесно связанные с будущим страны.
Правящие круги, как всегда перед выборами, ужесточают риторику по карабахской теме и делают резкие заявления о том, что Карабах и другие территории будут освобождены от армянской оккупации. Заявляется, что зафиксирован невероятно высокий экономический рост, а в отдельных областях страна даже опережает такие страны, как Германия, Норвегия, США.
Важнейшее обстоятельство, которое здесь обращает на себя внимание, — это, вне всякого сомнения, перенос выборов в Азербайджане на более ранний срок и их проведение параллельно с выборами в России. Хотя в 1991 году СССР был закопан в землю истории, Кремль и в частности Владимир Путин с момента своего прихода к власти не стесняется на всех платформах говорить о том, что Россия не откажется от своих бывших колоний. И над Азербайджаном, который является ключевой страной не только на Южном Кавказе, но и в более обширном регионе, тоже регулярно и явно ощущается российская угроза.
Аналитики региона предполагают, что Владимир Путин, который сделал важный ход, отторгнув Крым от Украины, вдобавок к этому взял на себя активную роль в Сирии, помог правительству Партии справедливости и развития Турции и лично президенту Эрдогану в пресечении попытки госпереворота в Турции, сейчас, подойдя к порогу новой холодной войны с Западом, готовится к гораздо более сильным ходам.
Если взглянуть на историю России последних 300 лет, станет очевидно, что эти предположения небезосновательны. Царская Россия, которая пошла в гору при Петре I, продолжала расти, выигрывая практически все крупные войны, в которые вступала. А самое главное — это присущее ей свойство воевать за пределами своих территорий и выигрывать даже в те периоды, когда страна кажется наиболее слабой. Как и многим другим империям в прошлом, Кремлю удавалось вынести войну за пределы своих границ. Несмотря на все экономическое давление, Россия не воздержится от использования своей большой военной мощи против глобальных и региональных игроков.
Ожидание новой войны
До войны на Украине российские аналитики все чаще высказывали предположения о том, что Кремль готовится к заграничным операциям, и утверждали, что это может произойти в Азербайджане. Азербайджанская пресса долгое время была взбудоражена этими прогнозами, воспрянули даже пророссийские круги, которые стали бросаться лозунгами о «новом СССР». После недавних президентских выборов Россия может сделать новое «безумство» и принять решение о признании «независимости» оккупированного Карабаха, как в случае с Абхазией и Южной Осетией. Можно предположить, что после этого решения могут состояться военные операции подобно тем, что были проведены в апреле 2016 года. Как известно, тогда военная операция Азербайджана практически могла завершиться освобождением Карабаха от оккупации. Но после резких предостережений Кремля операция была остановлена, и азербайджанским военным пришлось покинуть регион. Было лишь отвоевано несколько стратегически важных позиций.