В центре внимания региона — Азербайджан

Накануне внеочередных президентских выборов в Азербайджане 11 апреля для разных глобальных игроков снова стало выходить на передний план стратегическое положение и значение этой страны. Хотя итог заранее известен — местные источники и международные центры едины во мнении, что Ильхам Алиев переизберется на новый президентский срок, — и на правящем фронте, и со стороны оппозиционных сил, которые решили не участвовать в выборах, не сумев достичь согласия относительно единого кандидата, продолжают звучать важные политические, военные и экономические заявления, тесно связанные с будущим страны.

Норвегия, США. Правящие круги, как всегда перед выборами, ужесточают риторику по карабахской теме и делают резкие заявления о том, что Карабах и другие территории будут освобождены от армянской оккупации. Заявляется, что зафиксирован невероятно высокий экономический рост, а в отдельных областях страна даже опережает такие страны, как Германия

Важнейшее обстоятельство, которое здесь обращает на себя внимание, — это, вне всякого сомнения, перенос выборов в Азербайджане на более ранний срок и их проведение параллельно с выборами в России . Хотя в 1991 году СССР был закопан в землю истории, Кремль и в частности Владимир Путин с момента своего прихода к власти не стесняется на всех платформах говорить о том, что Россия не откажется от своих бывших колоний. И над Азербайджаном, который является ключевой страной не только на Южном Кавказе, но и в более обширном регионе, тоже регулярно и явно ощущается российская угроза.

Если взглянуть на историю России последних 300 лет, станет очевидно, что эти предположения небезосновательны. Царская Россия, которая пошла в гору при Петре I, продолжала расти, выигрывая практически все крупные войны, в которые вступала. А самое главное — это присущее ей свойство воевать за пределами своих территорий и выигрывать даже в те периоды, когда страна кажется наиболее слабой. Как и многим другим империям в прошлом, Кремлю удавалось вынести войну за пределы своих границ. Несмотря на все экономическое давление, Россия не воздержится от использования своей большой военной мощи против глобальных и региональных игроков.

Ожидание новой войны