На Урале прошла первая секция международной конференции, посвященной Гейдару Алиеву

ЕКАТЕРИНБУРГ , 7 апреля. / ТАСС /. Около 70 человек из России Азербайджана приняли участие в Екатеринбурге в научной конференции, посвященной третьему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву . Об этом сообщил в субботу ТАСС заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Нестеров.

"В Екатеринбурге прошла первая секция большой международной научной конференции «Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности», которую организует Азербайджанский университет языков. Было около 70 человек. Это представители из Азербайджана, азербайджанской диаспоры, генконсул Азербайджана в Екатеринбурге и его аппарат, региональные власти и представители УрФУ", — сказал он.

Самаре и По его словам, на мероприятии выступили с докладами как представители Азербайджана, так и уральского научного сообщества. В дальнейшем зарубежные делегаты проведут мероприятия в Москве Минске . «Другие группы проводят события аналогичного плана в Португалии Италии , Германии. Еще есть секции в Индонезии Китае », — добавил он.