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Маленький бизнес: как мальчик с ОВЗ торгует соками в Тбилиси
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Маленький бизнес: как мальчик с ОВЗ торгует соками в Тбилиси 

Sputnik Грузия 3 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Мальчику с ограниченными возможностями здоровья разрешили легально открыть ларек в Тбилиси. Смотрите на видео, как работает 15-летний Гиги Антадзе
В считанные дни о 15-летнем Гиги Антадзе с диагнозом «церебральный паралич» узнала вся страна. Мэр Тбилиси Каха Каладзе на одном из заседаний городского правительства поручил своему заместителю создать мальчику условия, чтобы он мог законно продолжать продавать свежевыжатые соки на проспекте Руставели в центре столицы, так как по всей Грузии введены штрафы за уличную торговлю.
Гиги знают все, кому часто приходится бывать в центре города. О том, где его найти, может подсказать каждый — продавщица семечек, стоянщик, владелец продуктового. И делают они это с улыбкой и словами «Передавайте привет!». Подробнее о Гиги Антадзе читайте в статье на сайте Sputnik Грузия — «История мальчика, о котором узнал весь Тбилиси».
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