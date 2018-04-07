В Грузии фермер нашел 1000-летние кувшины для хранения вина

В высокогорной области Грузии фермер нашел два средневековых больших глиняных кувшина для приготовления вина (квеври), сообщают местные СМИ.

Квеври житель высокогорного села Кидзинидзееби Шуахевского района Аджарии Шалва Гогитидзе обнаружил во время весенних работ на своем участке. По оценке археологов, уже после первого осмотра можно сказать, что сосуды датируются примерно X–XI веками, хотя точная дата будет установлена после экспертизы. Сам 64-летний Гогитидзе говорит, что и раньше находил на этой территории различную старинную глиняную посуду. По словам фермера, еще в 90-х годах на принадлежащем его семье участке были обнаружены восемь средневековых винных погребов (марани), однако тогда этой находке не придали большого значения. В селе Кидзинидзееби проживают представители двух религий: православные христиане и мусульмане. Дом Гогитидзе находится в нескольких метрах от мечети, на месте которой, по утверждению историков, до XII века находилась православная церковь

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Ученые предполагают, что обнаруженные марани и квеври принадлежали этому храму. История виноделия в Грузии насчитывает 8000 лет. И из 4000 известных во всем мире сортов винограда более 500 его видов имеют грузинские корни.

В 2011 году министр культуры и защиты памятников Грузии Николоз Руруа подписал указ, согласно которому глиняный кувшин получил статус нематериального культурного наследия.

А в 2013-м старейший грузинский метод приготовления вина в квеври был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Натуральный и экологически чистый метод приготовления вина в квеври, куда оно заливается для брожения и хранения, не имеет аналогов в мире. От амфоры квеври отличается тем, что у него нет ручек и он закопан в земле. Заполненный вином квеври закрывают крышкой, которую засыпают землей или замазывают глиной. Подчас квеври достигают гигантских размеров (около 2 метров в высоту и около 1,5 метров в ширину).

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