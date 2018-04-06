В траурном Тбилиси устроили шествие в поддержку шахтеров

Тбилиси состоялась акция в поддержку шахтеров. Ее участники — в основном, студенты различных вузов — устроили шествие по проспекту Руставели. На транспарантах разместили обращение к властям с требованием обратить внимание на соблюдение норм безопасности труда, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

В завершении акции участники решили перекрыть движение по центру города. Полиция призвала их освободить проезжую часть, однако дело закончилось перепалкой. Задержаны пять активистов. Им придется заплатить штраф в размере от 40 до 150 долларов за нарушение общественного порядка.

Напомним, в Грузии 6 апреля был объявлен день траура. Страна скорбит по погибшим на угольной шахте в Ткибули. Трагедия произошла накануне. Шесть горняков оказались заживо погребены под завалами, трое пострадали.

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