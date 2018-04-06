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Несгибаемый Гиги: подросток-бизнесмен с ДЦП стал знаменитостью Тбилиси
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Несгибаемый Гиги: подросток-бизнесмен с ДЦП стал знаменитостью Тбилиси 

РИА Новости 2 часа назад
У пятнадцатилетнего Гиги Антадзе из Тбилиси — детский церебральный паралич. Он с трудом ходит и плохо видит, но это не помешало ему два года назад создать собственный небольшой бизнес. Поначалу подросток покупал на свою пенсию воздушные шарики и продавал их на проспекте Руставели, а некоторое время назад приобрел соковыжималку и занялся производством соков.
"Тут дело было не в прибыли, конечно. Для Гиги — это хобби, любимое занятие. Исходя из своих физических возможностей, он не может вести активный образ жизни, гонять с ребятами на улице в футбол, поэтому он нашел то дело, которое приносит ему счастье. Для него это, как игра, которая помогает бороться с его положением", — рассказал Sputnik Грузия отец мальчика Бека Антадзе.
Однако недавно было решено ограничить уличную торговлю в центре грузинской столицы. Представитель мэрии позвонил маме Гиги и объяснил, что юному предпринимателю больше нельзя продавать свои товары на старом месте. Тогда женщина опубликовала в соцсетях открытое письмо к городским властям, в ответ на которое те предоставили торговую палатку в одном из городских парков, чтобы Гиги смог и дальше вести свое дело. Мэр Тбилиси Каха Каладзе лично сделал надпись «Соки Гиги» на киоске в день открытия новой точки.
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