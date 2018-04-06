Грузинским чиновникам запретили ездить на черных джипах 

Правительство Грузии запретило госслужащим ездить на черных автомобилях премиум‐класса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров страны. Об этом сообщила НСН.
Премьер-министр
Грузии Георгий Квирикашвили считает, что черные джипы чиновников раздражают общественность. Однако с решением грузинских властей согласны не все.
По данным газеты «Известия», депутат Госдумы, глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков осудил инициативу правительства Грузии. Он назвал подобные решения странными для страны, которая считает себя приближенной к Европе.
При чем здесь черный цвет, который раздражает, что за глупости? Человек имеет право выбирать тот цвет, который ему нравится
— Вячеслав Лысаков.
Он добавил, что раздражение общественности может вызывать не цвет машины, а хамское поведение водителей.
Грузинское правительство обязало все министерства и ведомства закупить более скромные автомобили. По данным издания, так чиновников призывают пользоваться экономичным и экологически чистым автотранспортом.
Экс-президент
Грузии Михаил Саакашвили пообещал ликвидировать разгул мафии в стране после президентских выборов. Он заявил, что поможет грузинскому народу и «реализует все программы вместе со своей командой».