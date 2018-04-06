Грузинским чиновникам запретили ездить на черных джипах

Правительство Грузии запретило госслужащим ездить на черных автомобилях премиум‐класса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров страны. Об этом сообщила НСН.

Премьер-министр

Грузии Георгий Квирикашвили считает, что черные джипы чиновников раздражают общественность. Однако с решением грузинских властей согласны не все.

По данным газеты «Известия», депутат Госдумы , глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков осудил инициативу правительства Грузии. Он назвал подобные решения странными для страны, которая считает себя приближенной к Европе.

При чем здесь черный цвет, который раздражает, что за глупости? Человек имеет право выбирать тот цвет, который ему нравится

— Вячеслав Лысаков.

Он добавил, что раздражение общественности может вызывать не цвет машины, а хамское поведение водителей.

Грузинское правительство обязало все министерства и ведомства закупить более скромные автомобили. По данным издания, так чиновников призывают пользоваться экономичным и экологически чистым автотранспортом.

Экс-президент