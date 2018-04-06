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На Транскаспийском маршруте стартуют фидерные перевозки
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На Транскаспийском маршруте стартуют фидерные перевозки 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Согласно сообщению, в Баку состоялось внеочередное заседание Международной ассоциации ТМТМ.
«На заседании были утверждены тарифы на перевозку грузов на фидерах по Каспию в 2018 году. Также был рассмотрен вопрос согласования графика движения судов. Помимо экспорта грузов из Казахстана, посредством фидеров планируются также контейнерные перевозки из Китая в Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что использование фидеров на Каспии в будущем поспособствует увеличению объема грузов, перевозимых по ТМТМ и в регионе.
Фидерные перевозки — морские перевозки грузов небольшими судами, как правило, на небольшие расстояния для их дальнейшей консолидации, погрузки и перевозки на больших судах.
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