На Транскаспийском маршруте стартуют фидерные перевозки

Согласно сообщению, в Баку состоялось внеочередное заседание Международной ассоциации ТМТМ.

Азербайджан, Грузию, «На заседании были утверждены тарифы на перевозку грузов на фидерах по Каспию в 2018 году. Также был рассмотрен вопрос согласования графика движения судов. Помимо экспорта грузов из Казахстана , посредством фидеров планируются также контейнерные перевозки из Китая Турцию и Европу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что использование фидеров на Каспии в будущем поспособствует увеличению объема грузов, перевозимых по ТМТМ и в регионе.

Фидерные перевозки — морские перевозки грузов небольшими судами, как правило, на небольшие расстояния для их дальнейшей консолидации, погрузки и перевозки на больших судах.