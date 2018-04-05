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СМИ: в Грузии спасатели не могут достать тело погибшего в горах бельгийца
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СМИ: в Грузии спасатели не могут достать тело погибшего в горах бельгийца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 5 апр — РИА Новости. Спасательные службы из-за сложных погодных условий не могут добраться до тела погибшего в грузинском Казбеги бельгийского скалолаза, сообщает телекомпания «Рустави 2».
По данным ТВ, гражданин Бельгии погиб при спуске с высоты 4,9 тысячи метров над уровнем моря, предположительно, из-за срыва троса.
"Также вместе с ним пострадал гражданин Грузии, его состояние удовлетворительное. Из-за плохой погоды вертолет не может подобраться к месту инцидента, чтобы достать тело погибшего", — отмечается в сообщении.
Ранее МВД Грузии заявило, что правоохранители и спасатели на вертолетах отправились в Казбеги, чтобы помочь четверым скалолазам, оказавшимся в сложной ситуации.
Представитель МИД Бельгии подтвердил в четверг РИА Новости, что бельгийский альпинист погиб в горах в Грузии.
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