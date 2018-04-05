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Минсельхоз сообщил о возобновлении импорта из Абхазии
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Минсельхоз сообщил о возобновлении импорта из Абхазии 

Rambler News Service 2 часа назад
Россия снимает запрет на ввоз растительной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
«5 апреля 2018 г. в Минсельхозе России состоялось совещание под руководством министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева по вопросу фитосанитарного контроля продукции, импортируемой из Абхазии…По итогам совещания принято решение с учетом проведенной работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля под контролем Россельхознадзора», — говорится в сообщении ведомства.
2 апреля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки растительной продукции и многократно используемой тары из Абхазии из-за распространения коричнево-мраморного клопа на ее территории.
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