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Финансируемые Западом НКО начали антироссийскую кампанию в Грузии
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Финансируемые Западом НКО начали антироссийскую кампанию в Грузии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Авторитетные грузинские некоммерческие организации «Международная прозрачность — Грузия» и «Для евроатлантической Грузии», финансируемые Западом, начали кампанию «Сила в Европе», цель которой — информирование о преимуществах европейского выбора страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Руководитель НПО «Международная прозрачность — Грузия» Эка Гигаури заявила телекомпании «Рустави-2», что «Россия представляет главную опасность для Грузии, Россия обманывает наших граждан, распространяя информации о том, что Европа и НАТО — это плохо. Поэтому мы решили создать общегражданскую платформу для защиты и пропаганды европейских ценностей. Мы привлечем к кампании по информированию наших граждан известных актеров, музыкантов».
«Россия — главная опасность для всего демократического мира. Нам нужен национальный консенсус, единый фронт для защиты нашего выбора. Начала такой кампании — это сильный сигнал нашему правительству, международным партнерам Грузии, России», — заявил бывший посол Грузии в США Бату Кутелия.
Презентацию посетили представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.
Правительство Грузии, неизменно придерживающееся западного курса, в то же время говорит о необходимости рационального диалога с Россией.
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