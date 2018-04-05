Финансируемые Западом НКО начали антироссийскую кампанию в Грузии

Тбилиси. Авторитетные грузинские некоммерческие организации «Международная прозрачность — Грузия» и «Для евроатлантической Грузии », финансируемые Западом, начали кампанию «Сила в Европе», цель которой — информирование о преимуществах европейского выбора страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

Руководитель НПО «Международная прозрачность — Грузия» Эка Гигаури заявила телекомпании «Рустави-2», что « Россия представляет главную опасность для Грузии, Россия обманывает наших граждан, распространяя информации о том, что Европа и НАТО — это плохо. Поэтому мы решили создать общегражданскую платформу для защиты и пропаганды европейских ценностей. Мы привлечем к кампании по информированию наших граждан известных актеров, музыкантов».

«Россия — главная опасность для всего демократического мира. Нам нужен национальный консенсус, единый фронт для защиты нашего выбора. Начала такой кампании — это сильный сигнал нашему правительству, международным партнерам Грузии, России», — заявил бывший посол Грузии в США Бату Кутелия.

Презентацию посетили представители аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса.

Правительство Грузии, неизменно придерживающееся западного курса, в то же время говорит о необходимости рационального диалога с Россией.