Ещё
В горах Грузии погиб альпинист из Бельгии
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй
Срочная новость
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В горах Грузии погиб альпинист из Бельгии
Газета.Ru
2 часа назад
Фото:
Вестник Кавказа
Комментарии
Альпинист из
Бельгии
погиб на горе Казбеги во время восхождения, на высоте 4900 метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями
МВД
Грузии
, передает НСН.
Уточняется, что спортсмен поскользнулся, упал и скончался от полученных травм.
Газета.Ru: последние новости
Танкер врезался в особняк в Стамбуле
Посольство России отреагировало на инцидент в Мюнстере
Украинские пограничники задержали незаконно пересекавшего границу россиянина
Ещё 4 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Индии экстренно сел российский самолёт
25
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре
180
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США
49
Кота Скрипаля сожгли из огнемета
182
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
9
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество
Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество
Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире
Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение