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В горах Грузии погиб альпинист из Бельгии
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В горах Грузии погиб альпинист из Бельгии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Альпинист из Бельгии погиб на горе Казбеги во время восхождения, на высоте 4900 метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, передает НСН.
Уточняется, что спортсмен поскользнулся, упал и скончался от полученных травм.
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