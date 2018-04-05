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В Азербайджане на свалке обнаружили упаковки с более 70 кг взрывчатки
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В Азербайджане на свалке обнаружили упаковки с более 70 кг взрывчатки 

RT на русском 29 минут назад
На западе Азербайджана в одном из сёл Гейгельского района обнаружили более 70 килограммов взрывчатых веществ. Об этом информирует Госагентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).
«В селе Молладжалили Гейгельского района на территории участка бытовых отходов были обнаружены 34 полиэтиленовых и 3 картонных упаковки взрывчатого вещества (аммонит № 6ЖВ-200) общим весом 73 кг (75,19 кг в TNT эквиваленте)», — цитирует заявление ведомства Интерфакс.
Отмечается, что взрывчатые вещества были доставлены в центральный центр уничтожения агентства.
Ранее в Сирии в освобождённых посёлках Восточной Гуты были найдены цеха по производству мин и взрывчатки.
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