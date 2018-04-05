Предвыборная кампания в Азербайджане: что обещают кандидаты

Азербайджане идет предвыборная кампания. Кандидаты в президенты знакомят граждан со своими программами, встречи проводят в столице и областях. Что обещают избирателям, рассказала корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Хафиз Гаджиев свою кандидатуру на пост президента выдвигает уже в четвертый раз. Лидер партии «Современный Мусават», то есть «Современное равенство», уверен, что с избирателями нужно общаться лично и рассказывать о своей программе.

«Главной моей целью будет улучшение отношений с соседними странами. Разумеется, важна роль европейских и западных стран, однако я считаю, что нужно улучшить отношения с соседями. С Россией Турцией , мы и так и в тесных отношениях с ними. Важна связь со всеми странами СНГ. Меня часто спрашивают, почему я столько внимания уделяю именно отношениям с Россией. Ответ прост: в России проживают около трех миллионов азербайджанцев», — заявил Гаджиев.

Лидер партии «Единый народный фронт» Гудрат Гасангулиев баллотируется третий раз. За поддержкой избирателей тоже едет в регионы, рассказывает об идее перехода к парламентской республике.

«Если я буду избран президентом, я увеличу количество депутатов парламента до 150. Также предложу новые программы в образовательной сфере и увеличу пенсии», — сказал Гасангулиев.

Лидер предвыборной гонки предпочитает не обещать, а делать. Партия «Новый Азербайджан» во главе с Ильхамом Алиевым находится у власти 15 лет. Ее представители в регионах ежедневно проводят десятки встреч.

«Азербайджан является одной из стабильных стран. На протяжении многих лет мудрость великого лидера Гейдара Алиева смогла создать эту стабильность. Сегодня его политику успешно продолжает Ильхам Алиев», — подчеркнул член партии «Новый Азербайджан» Фаттах Гейдаров.

Президент Азербайджана впервые будет избран на семилетний срок. Всего на должность главы государства претендуют восемь человек. Это действующий президент Ильхам Алиев, самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде от Социал-демократической партии, Гудрат Гасангулиев от «Единого Народного фронта», Фарадж Гулиев от партии «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев — «Современный Мусават», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов» и Сардар Джалил оглы от партии «Азербайджан Демократ».

Баллотироваться в президенты по закону могут только граждане страны с высшим образованием, постоянно проживающие на территории республики более 10 лет. Президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.

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