Глава Армении и понтифик посетили открытие памятника Нарекаци в Ватикане

"Памятник открыл чрезвычайный и полномочный посол Армении в Ватикане Микаел Минасян. На церемонии присутствовали президент Армении Серж Саргсян и папа Римский Франциск", — говорится в сообщении, размещенном на президентском сайте.

Двухметровый бронзовый памятник был отлит в Чехии . Его автором является народный художник Армении Давид Ереванци. Статуя была установлена при меценатской поддержке посла Минасяна и российского предпринимателя Артура Джанибекяна

Копия памятника будет размещена в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

После открытия памятника состоялась экуменическая церемония с участием папы Франциска, католикоса всех армян Гарегина II и католикоса Великого Дома Киликийского Арама I (одного из ключевых армянских иерархов), заявили в пресс-службе.