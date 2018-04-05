Ильхам Алиев рассказал о достижениях страны и планах на будущее

Господин президент, мы встречаемся с вами за несколько дней до президентских выборов в Азербайджане . Что было главным для вас, для страны за последние пять лет?

Ильхам Алиев : Думаю, главное заключается в том, что Азербайджан продолжил успешно развиваться. Осуществлено много социально-экономических программ. Все, что мы наметили, было выполнено. Наши достижения оценили и международные структуры. По последней оценке Всемирного экономического форума в Давосе , по глобальной конкурентоспособности Азербайджан занимает 35-е место. А по индексу инклюзивного развития среди развивающихся стран — третье. Эта оценка, думаю, лучше всего демонстрирует, чего нам удалось достичь. Мы смогли в большой степени диверсифицировать экономику. Были созданы сотни тысяч рабочих мест. Уровень безработицы в Азербайджане около пяти процентов. Также удалось значительно сократить уровень бедности — до 5,4 процента. Все это результат той социально-экономической политики, которую мы осуществляли в последние годы.

Какие политические реформы вы считаете успешными и что еще нужно сделать для политического развития страны?

Ильхам Алиев: Добиться устойчивого развития в экономической сфере невозможно без реформирования политической системы. За последнее время много сделано в этом направлении. Азербайджан — страна, открытая миру. У нас существуют все демократические институты. Полностью обеспечивается свобода прессы. Азербайджан — страна со свободным Интернетом, количество его пользователей растет и уже приближается где-то к 80 процентам. Также полностью обеспечивается свобода собраний, свобода политической деятельности. Мы, как члены Совета Европы с немалым стажем, взяли на себя обязательства в том числе и по дальнейшей демократизации нашего общества. И, думаю, успешно с этим справляемся. Хотя, конечно, есть еще вопросы, которые требуют дополнительных усилий. Мы очень трезво оцениваем уровень политических реформ и достижений. Считаем, что за 26 лет независимости было сделано максимум возможного. С учетом нашей истории, с учетом становления Азербайджана как молодого, независимого государства. С учетом географического расположения и существующих, и потенциальных рисков в нашем регионе. Среди тех направлений, которые мы должны еще развивать, я бы отметил усиление общественного контроля. Много делается в Азербайджане в плане социально-экономического, инфраструктурного развития. И недостаточный общественный контроль иной раз ведет к нарушениям, к задержкам намеченных планов. Конечно, мы и дальше продолжим работу по демократизации Азербайджана, мы — открытая страна. Мы сознательно встали на этот путь. И будем продолжать развивать и политические реформы, и экономические.

Когда говорили о высоких экспертных оценках Азербайджана в экономике, это прежде всего результат экономической независимости Азербайджана, основы которой были заложены еще национальным лидером Гейдаром Алиевым . Какие направления социально-экономического развития вы считаете наиболее приоритетными? Где Азербайджан достиг наибольшего успеха, а какие направления нужно еще развивать?

Ильхам Алиев: Одним из наших главных направлений деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической. Сегодня Азербайджан, с экономической точки зрения, — страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких финансовых сложностей. За последние 15 лет экономика выросла в 3,2 раза, что, я думаю, является мировым рекордом. Также у нас была проведена, несмотря на огромные инвестиционные проекты, работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20 процентам от ВВП. И мной даны указания в предстоящие годы его еще больше сократить. Валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт. Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев. Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и инвестиционные проекты, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль. Также должен отметить, что за последние 15 лет в экономику Азербайджана было вложено более 230 миллиардов долларов.

Внешних инвестиций?

Ильхам Алиев: Половина из них — внешние, половина — внутренние. Что также говорит об активной инвестиционной политике как государства, так и азербайджанского частного сектора. Из значимых достижений последних лет я бы отметил наши успехи в энергетическом секторе, мы стали страной — экспортером электроэнергии, газа. Мы осуществили крупные нефтегазовые проекты, которые позволяют нам аккумулировать большие финансовые ресурсы. Активно инвестировали в транспортную инфраструктуру как внутри страны, так и в региональную. Тем самым заложили основу для устойчивого развития на будущее. Из того, что еще предстоит сделать, я бы отметил, конечно же, продолжение политики по диверсификации нашей экономики, снижение определенной зависимости от нефтегазового фактора и увеличение ненефтяного экспорта. Мы сейчас над этим как раз активно работаем, результаты последних двух-трех лет очень впечатляющие. Мы нарастили ненефтяной экспорт на 20-30 процентов, и в будущем это направление будет одним из приоритетных. Должен отметить, что, в отличие от некоторых стран, мы должны постоянно работать над созданием новых рабочих мест. За последние 15 лет их было создано 1 400 000, но за эти же годы население Азербайджана выросло на 1 500 000 человек. Наша экономика постоянно должна опережать демографию. Поэтому создание новых производств, социальной инфраструктуры, рассчитанной уже на большее население, будет главным приоритетом на предстоящие годы.

Сегодня Азербайджан обладает современной армией, вооружен современным оружием. Какие шаги, вы считаете, нужно здесь еще предпринять?

Ильхам Алиев: Укрепление военного потенциала страны — один из наших приоритетов. В этом направлении было сделано немало. Сегодня азербайджанская армия, по оценке международных экспертов и организаций, которые составляют различные рейтинги, входит в число 50 самых оснащенных и боеспособных армий мира. Мы практически завершили процесс перевооружения, наша армия оснащена самым современным, высокоточным, технологичным оружием. Как наступательного, так и оборонительного характера. Мы закупаем вооружение у лучших производителей. И это вооружение позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно. Естественно, одними вооружениями сильную армию не создашь, поэтому, конечно же, очень много было сделано для увеличения боеспособности армии, укрепления дисциплины. Проведены многочисленные учения и тренинги. Мы значительно укрепили материально-техническую базу вооруженных сил. Более 80 процентов всех наших военных баз и военных городков были, по существу, отстроены заново. В предстоящие годы мы полностью закончим процесс, связанный с материально-технической базой, будем активно заниматься военным строительством. Что касается приобретения вооружения, оно будет более выборочным, более конкретным — под решение соответствующих задач. Параллельно с этим в Азербайджане где-то лет 10 назад по моей инициативе было создано министерство оборонной промышленности, потому что до этого времени мы не производили военную продукцию. Сегодня мы не только производим, но и экспортируем. В Азербайджане производится более 1000 наименований военной продукции, которая соответствует международным стандартам и снижает нашу зависимость от импорта по многим показателям.

Азербайджан — мультинациональная страна. Насколько важно поддерживать межнациональное согласие, межнациональный мир? Чтобы диаспоры жили в добром взаимодействии друг с другом?

Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был страной, которая отличалась высоким уровнем межкультурного, межрелигиозного диалога. В прежние времена не было таких терминов, например, как мультикультурализм, но это всегда было нашей нормой жизни. Нам за годы независимости удалось не только сохранить эти позитивные тенденции, но и укрепить их. И сегодня все народы, представители всех конфессий, проживающих в нашей стране, чувствуют себя чувствуют себя достойными гражданами нашей страны. Таковыми они и являются. Я неоднократно говорил, что наше богатство в нашем многообразии. Этническое и религиозное многообразие Азербайджана — большое достояние, которым мы очень дорожим. И делаем все для того, чтобы эти позитивные тенденции укреплялись. Внутри Азербайджана не существует никаких потенциальных проблем в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений. Мы осуществляем государственную политику в этом направлении. И общество полностью поддерживает ее. Мы активно работаем для того, чтобы эти позитивные тенденции распространялись и в регионе, и в мире. Потому что мы живем не в вакууме. Естественно, процессы, которые происходят в любой точке мира, связанные с напряжением и сложностями в межнациональных отношениях, представляют потенциальную угрозу. Поэтому по нашей инициативе было проведено очень много международных мероприятий: Бакинский гуманитарный форум, Всемирный форум по межкультурному диалогу, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН . В этом году мы отмечаем 10-летие Бакинского процесса, который инициировал Азербайджан, и он состоит в координации усилий между странами — членами Организации Исламского сотрудничества и странами — членами Совета Европы, именно в плане межкультурного, межрелигиозного, цивилизованного диалога. Мы делаем это не только для того, чтобы продемонстрировать свои достижения в этом направлении, но для того, чтобы эти позитивные тенденции укреплялись. Думаю, что добиться такого высокого уровня межнационального, межрелигиозного согласия удалось, потому что мы не только говорим об этом, но мы думаем так. И действуем в этом направлении. Если такой подход будет преобладать в мире, то проблем на этой почве не будет.

В мире существуют радикальные исламские группировки. Насколько велика опасность их проникновения в Азербайджан? И как этому можно противостоять?

Ильхам Алиев: Такая опасность потенциально существует во всех мусульманских странах. Главное, как к этому вопросу относится правительство, общество. И каково состояние общества. Воспринимает оно эти идеи или нет. Поэтому мы давно поняли, что бороться с экспортом радикализма только административными или какими-то другими мерами недостаточно. Мы должны сужать, так сказать, жизненное пространство для опасных идей. Главным гарантом поступательного, успешного развития Азербайджана как светского государства является образование. Сегодня уровень грамотности в Азербайджане приближается к 100 процентам, и вопросам образования уделяется много внимания. Достаточно сказать, что в нашем бюджете две ведущие статьи расходов — это оборона и образование. Оборона — по понятным причинам, образование — именно для того, чтобы будущие поколения граждан Азербайджана были образованными и имели прививку от радикализма. Второй важный фактор — это социально-экономическое развитие. Мы видим, что идеи радикализма, экстремизма находят поддержку там, где существует много социально-экономических проблем: бедность, безработица, отчаянье. Поэтому образование и социально-экономическое развитие — это важные факторы противодействия вот такой пропаганде. Активная государственная политика и распространение идей национального самосознания, идей, связанных с нашим прошлым, наших планов на будущее — все это также помогает противодействовать потенциальным угрозам. Должен сказать, что внутри нашей страны потенциальных рисков, связанных с радикализацией общества, не существует. Мы должны просто себя обезопасить от негативного и опасного влияния извне, как, естественно, административными, так и мерами социально-экономического и идеологического характера.

Азербайджан проводит многовекторную внешнюю политику, и его внешнеполитические позиции укрепляются год от года. Где, вы считаете, есть какие-то недоработки? Как сегодня чувствует себя Азербайджан в политической семье народов?

Ильхам Алиев: Очень комфортно и уверенно. Думаю, что в сфере внешней политики мы добились максимума возможного. Несколько лет назад были избраны непостоянным членом Совета Безопасности ООН при поддержке 155 стран, это абсолютное большинство членов Организации Объединенных Наций, что говорит о том, что за короткое время мы смогли продемонстрировать себя миру как надежная страна, пользующаяся большим уважением. Во внешней политике мы всегда исходили и исходим из наших национальных интересов. Внешняя политика — это продолжение внутренней. Она помогает решать внутренние проблемы. И естественно, наша позиция всегда заключалась в том, что мы должны укреплять связи с нашими партнерами через взаимовыгодное сотрудничество. Идти к более тесному общению и взаимопониманию. Думаю, что нам это удалось. По многим вопросам принципиального характера мы имеем немало расхождений с нашими традиционными партнерами, но это нам не мешает видеть главное: стратегический характер отношений, их важность для нас и для наших партнеров, и нацеленность на результат. Должен сказать, что мы пользуемся большим доверием на международной арене. И с нами могут не соглашаться, но, думаю, нас уважают и нам доверяют. Наши национальные интересы заключаются в том, чтобы иметь хорошие отношения со всеми странами. Но не за счет каких-то односторонних уступок, а именно в результате эффективно выстроенной политики сотрудничества, которая нацелена на конкретный результат. Результатом этого является то, что Азербайджан и в мусульманском мире имеет очень сильные позиции и в европейских структурах активно участвует и отстаивает свои интересы. У нас очень близкие, тесные, добрые отношения с нашими соседями, которые также по-доброму к нам относятся. Поэтому тут, во внешней политике, у нас не осталось каких-то направлений, что мы должны еще где-то улучшить или же исправить. Думаю, что главное — сохранить этот позитивный вектор развития, это будет способствовать укреплению региональной стабильности.

Вы неоднократно говорили о стратегическом характере отношений Азербайджана с Российской Федерацией . Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российско-азербайджанских отношений? Насколько вам кажется важным личный контакт лидеров двух стран для их развития?

Ильхам Алиев: Безусловно, личный контакт лидеров всегда играет важную роль в любых межгосударственных отношениях, тем более в отношениях между соседними странами, которые связывает многовековая история. Наши личные отношения с президентом Владимиром Владимировичем Путиным являются одним из важных факторов успешного развития двусторонних отношений. Частые встречи, контакты в двустороннем и многостороннем формате способствуют укреплению взаимопонимания. У нас нет закрытых тем. И если возникают какие-то вопросы, требующие нашего вмешательства, мы обязательно созваниваемся или встречаемся, регулируем какие-то шероховатости, которые допускает кто-то из подчиненных. Это важнейший фактор, который играет важную роль в межгосударственном сотрудничестве. Во многом благодаря нашим личным, доверительным отношениям и общему пониманию важности наших стран друг для друга нам удалось вывести наше сотрудничество на уровень стратегического партнерства, о котором заявляют и Россия, и Азербайджан. Мы очень тесно взаимодействуем по многим вопросам. В экономической сфере у нас растет товарооборот, в транспортной сфере осуществляем совместные проекты, в энергетической. Огромный пласт — это гуманитарное сотрудничество. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, во всех государственных высших учебных заведениях существует факультет на русском языке. Относительно недавно были открыты два филиала ведущих российских вузов — это МГУ и Медицинская академия имени Сеченова, что также является важным фактором нашего гуманитарного сотрудничества.

Казахстана, Азербайджан — прикаспийская страна, и здесь есть интересы России, Туркменистана Ирана . В какой стадии находятся переговоры о статусе Каспия, использовании каспийских недр?

Ильхам Алиев: В деле определения окончательного статуса Каспийского моря важно то, что мы двигаемся в правильном направлении. Во всех вопросах, которые требуют оценки и анализа, необходимо смотреть на тенденцию. А она, тенденция, идет в сторону нахождения взаимопонимания по этому вопросу, и должен сказать, что большая часть работ, которые необходимо было осуществить, уже выполнена. Думаю, что добрая воля, которая и далее будет проявляться со стороны всех прикаспийских стран, позволит отрегулировать этот вопрос и поставить точку в статусе Каспийского моря. Наряду с этим должен отметить, что вопрос неурегулированности статуса Каспийского моря никоим образом не влияет ни на многосторонний формат сотрудничества прикаспийских государств, ни на двусторонний. Во всяком случае, что касается Азербайджана. У нас со всеми прикаспийскими странами очень тесные, дружественные отношения. Они наполнены реальным содержанием и очень высоким уровнем доверия. Поэтому думаю, что мы не должны ставить статус Каспия первым номером на повестку дня отношений с соседями, а должны концентрироваться на тех вопросах, которые можно и нужно решить сегодня. И тем самым мы подготовим почву для урегулирования и этого вопроса. Как и во всех других вопросах, связанных с международной проблематикой, здесь должны главенствовать принципы международного права, международной практики, существующей в урегулировании подобного рода вопросов. То, что сделано, заслуживает одобрения. Есть наметки продвижения по некоторым направлениям этого вопроса. Думаю, что в ближайшем времени мы увидим хорошие результаты.

Как развивается ситуация вокруг Нагорного Карабаха? Какие шаги должны быть предприняты, чтобы эта болезненная ситуация, наконец, разрешилась?

Ильхам Алиев: Безусловно, нынешняя ситуация не является приемлемой ни для Азербайджана, ни для мирового сообщества. Заявления, конечно, важны, но нам нужно урегулирование вопроса. Для этого существуют все правовые механизмы.

Азербайджан стал местом проведения крупных форумов, мероприятий. Насколько вам кажется важным, чтобы Азербайджан и его столица Баку и дальше были такими площадками для разносторонних или двусторонних встреч по самым актуальным проблемам?

Ильхам Алиев: Да, Азербайджан становится площадкой для сотрудничества, не только регионального, но и глобального. И мы расценили выбор Баку и предложение о проведении здесь встречи начальников Генеральных штабов армии России и США как знак уважения и доверия к нам. Также мы это расцениваем как еще один элемент правильно выстроенной внешней политики. Азербайджан мировым сообществом воспринимается как очень серьезный партнер, как дружественная страна. Страна, которая не только декларирует, но и конкретно делает важные шаги в деле международного, регионального и глобального сотрудничества. Мы являемся страной, которая организовала уже большое количество крупных международных мероприятий. Это международный форум, это и спортивные мероприятия. Первые Европейские игры, Четвертые игры исламской солидарности. Между ними прошло всего два года. Это тоже демонстрация наших возможностей и демонстрация отношения к нам со стороны мира. Потому что Организация Исламского сотрудничества и Совет Европы объединяют более 100 стран. Это больше половины мирового сообщества, это ведущие мировые страны. И мы, естественно, добились этого, думаю, своим трудом, своей политикой и тем, что Баку на карте мира стал очень узнаваемым городом. Должен также сказать, что в последнее время рост туризма за последние три года очень значителен. И все это результат той деятельности, которую мы осуществляем. Азербайджанский народ славится своим гостеприимством. В нашей стране созданы все условия для работы, для отдыха. И думаю, что в будущем подобного рода мероприятий будет больше. Мы всегда стремимся к тому, чтобы страны, с которыми мы имеем тесное сотрудничество, между собой тоже имели бы хорошие рабочие отношения. Мы живем в этом регионе. Все, что происходит в регионе, имеет определенное воздействие, влияние на нас. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы минимизировать риски для себя через международное сотрудничество. Если мы можем какую-то небольшую лепту внести в дело снижения напряженности между ведущими странами мира — мы, конечно же, будем это делать и в будущем.

Сейчас, накануне выборов, могли бы вы сказать, что было самым трудным за прошедшее пятилетие? И что еще нужно сделать?

Ильхам Алиев: Честно говоря, особых трудностей я припомнить не могу. Бывают, конечно, рабочие моменты, возникает определенное разочарование, поскольку недолжным образом выполняются инструкции и поручения. Но в целом за эти годы все у нас шло по плану. Изначально я исходил из того, что устойчивое развитие государства возможно, только если правильно спланировать шаги, их последовательность, приоритеты. Они должны быть нацелены на результат. Мы всегда были далеки от популизма, иной раз даже стремились особо себя не демонстрировать — просто делать то, что нужно, чтобы страна успешно развивалась. С вопросами, связанными с нашим внутренним развитием, никаких сложностей не было. Беспокойство периодически вызывали вопросы, связанные с региональной обстановкой, как ее обострение может негативно сказаться на наших гражданах, на нашей стране. И только в той части, где эти факторы от нас не зависят. Все, что связано с вопросами, которые зависят от наших решений и действий, — здесь я не могу припомнить никаких трудных моментов. Опять же должен сказать, что все шло по плану. И все, что было обещано в начале пути, было выполнено и перевыполнено.

Не проходит и недели, чтобы вы не выезжали в различные регионы республики. Что больше всего беспокоит людей? С чем они обращаются к вам?

Ильхам Алиев: В первые годы, когда я только был избран президентом, очень много было обращений в связи с вопросами, связанными с инфраструктурой, с плачевным состоянием школ, больниц, отсутствием электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, отсутствием дорог и т.д. По мере решения этих вопросов предложения стали уже совсем другого характера. Сегодня мы видим, что практически все инфраструктурные вопросы в Азербайджане решены. За последние 15 лет мы ввели в строй более 30 электростанций и превратились в страну — экспортера электроэнергии. Уровень газификации к концу этого года в Азербайджане достигнет 95 процентов. И за последние 15 лет в Азербайджане построено 15 000 километров дорог. За 15 лет построено более 3100 школ, это для примера. Должен сказать, что это около 80 процентов всего школьного фонда. Более 600 медицинских учреждений построено заново или отремонтировано. Я в регионах бываю часто, и первое время местные руководители думали: вот приехал, дал поручение… Когда он еще сюда приедет. А я приехал еще раз через полгода. Потом еще раз через полгода. И они поняли, что нужно выполнять решения и делать свое дело не от визита президента к визиту, а каждый день. Живое общение позволяет мне держать руку на пульсе, знать, что беспокоит людей. И контролировать выполнение решений. Думаю, в предстоящие годы главным направлением нашей деятельности будет совершенствование системы управления. Для этого как раз нужен общественный контроль. Для этого в основном я и совершаю поездки. Кстати, должен сказать, что мы в этом году завершаем третью программу социально-экономического развития регионов Азербайджана. Первая была принята в 2004 году. Все эти программы, их большая часть, основаны на предложениях с мест. То есть эти программы не носят общего характера, это не лозунги. Там конкретно написано, в каком городе, в каком селе, когда и что будет сделано. Это наглядный документ нашей деятельности на пять лет. Третью программу мы завершаем, и уже сейчас видно, что мы ее значительно перевыполнили. Поэтому на будущее, думаю, главным будет совершенствование управления, повышение эффективности нашей деятельности. И создание лучших условий для предпринимателей, для диверсификации экономики.

100 лет назад в Азербайджане была предпринята попытка построить демократическую республику. Насколько полезен этот опыт? Какие механизмы формирования той республики вам кажется важным и нужным как-то использовать сегодня?

Ильхам Алиев: Этот год в Азербайджане объявлен годом Азербайджанской Демократической Республики. Мы отмечаем 100-летний юбилей демократической республики. И это главное событие этого года. Оглядываясь на историю, думаешь, ведь не случайно, что первая демократическая республика в мусульманском мире была создана именно азербайджанцами. Это берет истоки из прошлого нашего народа, из характера нашего народа, свободолюбивого, гордого. И прогрессивного. Ведь если почитать классиков азербайджанской литературы, то в их произведениях достаточно философских тем, связанных с теми вопросами, которые и сегодня актуальны. Поэтому создание 100 лет назад Азербайджанской Демократической Республики — для нас это историческое событие. Мы испытываем законное чувство гордости за то, что именно азербайджанский народ был основоположником демократии на Востоке. И традиции демократической республики сегодня живы, и современный Азербайджан является ее правопреемником. Очень много было сделано за короткое время для политических реформ. Достаточно отметить только, что женщинам было представлено право голоса намного раньше, чем во многих европейских странах. Многие другие важные решения были приняты. Но сегодня, оглядываясь назад, мы вспоминаем с благодарностью основоположников первой республики. Но также должны постоянно извлекать уроки из того, что с ней произошло. Она просуществовала чуть менее двух лет, и, конечно же, эти уроки мы не должны забывать. Поэтому мы делаем сегодня все для того, чтобы укреплять независимость, суверенитет, экономический потенциал, международный авторитет Азербайджана. Чтобы Азербайджан всегда был независимым государством. Не только по форме, но и по сути. И думаю, что если бы основоположники первой демократической республики могли бы видеть сегодняшний Азербайджан, они бы, думаю, гордились бы нашей страной.

Насколько культурная сокровищница Азербайджана, вы считаете, является ее особым достоянием?

Ильхам Алиев: Безусловно, наше культурное наследие — это наше богатство. И мы гордимся своими выдающимися представителями. На протяжении веков Азербайджан дарил миру выдающихся мыслителей, поэтов, ученых, общественных деятелей. И сегодня эти традиции продолжаются. Корифеи азербайджанской культуры — это люди, которые прославляют Азербайджан. Они являются культурным наследием нашего народа. И мы очень бережно относимся к своему культурному наследию, мы его бережем. Главной задачей на сегодняшний день является то, чтобы молодое поколение воспитывалось на примере наших выдающихся деятелей. В духе патриотизма, в духе привязанности к своей культуре. Молодые должны быть открыты миру, но в то же время очень привязаны к своим историческим, культурным корням. В этом и будет залог поступательного развития Азербайджана и нашего общества, потому что, имея сильную экономику или сильную армию, сильные внешнеполитические позиции, но не имея основы, не имея корней, мы не сможем быть успешными. Современное азербайджанское государство основано на очень глубоких культурных, национальных, нравственных корнях, ценностях, которыми мы, конечно, дорожим. И мы гордимся тем, что мы подарили миру столь многих выдающихся деятелей культуры.

Азербайджан все больше и больше становится серьезной спортивной державой. Спортсмены привозят медали не только в традиционных, но и в самых неожиданных для Азербайджана видах спорта. Насколько вы считаете важным развитие этой составляющей в жизни Азербайджана? Что для этого делается

Ильхам Алиев: Как руководитель Национального олимпийского комитета Азербайджана с более чем 20-летним стажем, я должен сказать, что мы очень много сделали в этом направлении. И поступательное развитие спорта, и наши достижения — главный показатель. Мы шли по нескольким направлениям. Первое — это массовость спорта. Это основа здоровья общества, и физического, и морального. Наши спортсмены радуют нас победами, они являются хорошим примером поведения в обществе. Это очень достойные люди и ведут себя достойно. Мы решили заняться строительством олимпийских спортивных центров по всей стране. Сегодня их уже 43. И четыре еще в стадии строительства. Спортивная инфраструктура Баку способна принимать любые соревнования, что мы и продемонстрировали на Европейских играх. И конечно же, профессиональный спорт. Ему тоже уделялось большое внимание. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро по количеству медалей Азербайджан был на 14-м месте. Из 200 стран быть 14-м по количеству медалей — это историческое достижение. Мы об этом 20 лет назад даже мечтать не могли. Мы мечтали об одной, двух, трех медалях. Сегодня они исчисляются десятками. Это показатель развития спорта. И ведь жизнь спортсмена — она недолговечна. Это же не один спортсмен завоевал столько. Каждый год у нас идет новая смена. Практически по всем видам спорта. Существуют целевые программы, очень серьезная государственная поддержка. И у нас все структуры, занимающиеся развитием спорта, действуют в координации. И Олимпийский комитет, министерство молодежи и спорта, федерации, клубы, спортивные общества — все как одна команда, работают над тем, чтобы спортивных достижений было больше. Потому что это не только предмет национальной гордости, это очень важный фактор общественной жизни. Потому что это поднимает настроение, поднимает чувство патриотизма, гордости за свою страну. Самое главное — это является хорошим примером для молодого поколения.

На мой взгляд, у азербайджанской кухни конкурентов нет, о ней говорят многие ваши коллеги…

Ильхам Алиев: Кухня каждого народа — показатель его культуры, традиций и возможностей. И конечно, азербайджанская кухня очень разнообразная, очень вкусная, но очень опасная.

А в чем опасность?

Ильхам Алиев: В неконтролируемом наборе веса.

Азербайджан — рай для тех, кто не хочет худеть!

Ильхам Алиев: Поэтому я в каждодневной жизни стараюсь не злоупотреблять. Хотя я считаю, что ничего более вкусного, чем азербайджанская кухня, нет. Думаю, каждый представитель каждого народа любит свою кухню, и я не исключение. Что касается моих любимых блюд из азербайджанской кухни, я должен сказать, что я их все практически люблю. Но больше всего люблю те, которые готовит моя жена Мехрибан. Она в этом деле хороший специалист. И доставляет много радости мне и всем членам семьи, когда радует нас своими кулинарными произведениями.

У многих ваших коллег есть различные хобби, чтобы снять стресс. А у вас его нет, за счет чего вы подпитываете свою энергию?

Ильхам Алиев: Да, хобби как такового у меня нет. Но я считаю, что хобби — это делать то, что доставляет тебе радость, удовольствие. В моем случае это видеть результаты своего труда. Поверьте, это не просто слова, это на самом деле так. Когда вижу, что то, что было намечено, сделано, я вижу, что есть прогресс в той или иной сфере развития Азербайджана, это доставляет огромное моральное удовлетворение, это лучше, чем любое хобби. Свободное время я провожу в кругу семьи, наверное, там и черпаю энергию для жизни. Я тот человек, который с радостью идет на работу и с радостью возвращается домой.

Последнее время вы часто общаетесь с молодыми людьми. Какой вы видите молодежь современного Азербайджана?

Ильхам Алиев: Нынешняя молодежь — это будущие руководители, те люди, которые будут определять будущее страны. И я рад, что молодые азербайджанцы отвечают самым высоким требованиям. Я хотел бы, чтобы вся азербайджанская молодежь была предана своей родине. Главный залог независимости, главный залог успеха — любить свою родину и честно служить ей. Конечно, важно, чтобы молодежь воспитывалась в духе традиционных ценностей, характерных азербайджанскому народу. Мы делаем все для этого. Наша национальная культура, искусство, музыка, национальная идеология — все это пропагандирует наши ценности, и мы должны всегда быть привязаны к своим духовным корням. Молодежь должна быть защищена, но и она сама должна защищаться от влияний извне. В первые годы независимости многим казалось, что кто-то приедет, покажет, как нам надо жить, поможет. Чувство иждивенчества витало в воздухе. Но потом мы поняли, что наша судьба в наших руках. И сегодня, когда кто-то навязчиво хочет оказать нам какую-то помощь, мы относимся к этому с достаточным сомнением. Молодежь должна понимать, что будущее Азербайджана в руках его граждан. И быть очень избирательной в оценке определенных идеологических действий. Иными словами, защищать молодежь от негативного влияния извне. Это, думаю, одно из главных направлений нашей идеологической работы. В то же время молодежь должна быть открытой миру. Открыта всему самому современному, прогрессивному. Государство основано на очень прочных традиционных корнях, традиционных ценностях, которыми азербайджанский народ жил, живет и должен жить. Мы должны быть привязаны к своим традициям, к своей культуре, к своему языку. К своему восприятию мира. Одновременно мы должны перенимать все самое лучшее, прогрессивное, с тем чтобы модернизировать нашу страну, укреплять ее потенциал. Укреплять светский характер нашего общества, тем самым обеспечить поступательное развитие. В идеале это та картина, которую мы хотели бы видеть. В большой степени нам это удалось. Ну а будущая молодежь должна именно в этом направлении строить свою деятельность.