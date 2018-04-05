Грузия согласилась пусть на свой рынок продукцию Абхазии и Южной Осетии

Это будет отвечать новым инициативам правительства Грузии по сближению с Абхазией и Южной Осетией, которые подразумевают расширение контактов в экономике, гуманитарных сферах и так далее.

На такой продукции будет достаточно указать название компании-производителя и место выпуска продукции. На продукции может быть размещена также информация о ней и о производителе на их языке.

Производители смогут ввозить продукцию с документами, выданными в Абхазии и Южной Осетии. К ним для реализации будут добавляться документы, соответствующие грузинскому законодательству.