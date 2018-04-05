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Грузия согласилась пусть на свой рынок продукцию Абхазии и Южной Осетии
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Грузия согласилась пусть на свой рынок продукцию Абхазии и Южной Осетии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Продукцию, произведенную в Абхазии и Южной Осетии, Грузия готова реализовывать на своей территории в торговых сетях с нейтральной маркировкой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Это будет отвечать новым инициативам правительства Грузии по сближению с Абхазией и Южной Осетией, которые подразумевают расширение контактов в экономике, гуманитарных сферах и так далее.
На такой продукции будет достаточно указать название компании-производителя и место выпуска продукции. На продукции может быть размещена также информация о ней и о производителе на их языке.
Производители смогут ввозить продукцию с документами, выданными в Абхазии и Южной Осетии. К ним для реализации будут добавляться документы, соответствующие грузинскому законодательству.
Инициативы Тбилиси, направленные «на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии», уже получили поддержку западных стран, в том числе США. Что касается реакции Сухума и Цхинвала, то там призвали Тбилиси признать независимость бывших автономий, полагая, что именно это будет лучшим шагом к примирению.
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