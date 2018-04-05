Грузинским чиновникам запретили ездить на черных автомобилях 

БАКУ, 5 апр — Sputnik. Грузинское правительство предписало государственным служащим Грузии использовать автомобили любого цвета, кроме черного, сообщает Sputnik Грузия.
Соответствующие изменения правительство страны внесло в постановление «Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены».
Ранее в постановлении правительства Грузии, принятом в феврале 2014 года, о цвете автомобилей ничего сказано не было, а сейчас в обновленной версии документа появилась запись «закупаемые автомобили всех классов могут быть любого цвета, кроме черного».
Кроме того, согласно изменениям до 25 апреля текущего года грузинские министерства и находящиеся в их подчинении учреждения должны представить план по оптимизации автопарка.
Правительство Грузии поручило госучреждениям те автомобили, которые не подлежат ремонту или их ремонт считается нерентабельным, передать в распоряжение Службы доходов министерства финансов.
Отказ от черных автомобилей был инициативой премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который в начале февраля призвал членов правительства оставить в прошлом эпоху черных джипов и пересесть на машины других цветов.
В январе текущего года запрет на использование автомобилей черного цвета стал действовать в Туркменистане. В отличие от Грузиb, где черный цвет запрещен для автомобилей госслужащих, в Туркменистане данный запрет распространяется на все машины.
Ввоз автомобилей черного цвета был запрещен в Туркменистане еще в 2015 году, а теперь черные машины эвакуируются прямо с улиц на штрафстоянку дорожной полиции.