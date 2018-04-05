СМИ: шесть шахтеров погибли на западе Грузии

Шестеро человек погибли при обвале в шахте в грузинском городе Ткибули . Еще четверо пострадали, сообщил местный телеканал Rustavi2.

По данным СМИ, ЧП произошло рано утром 5 апреля. Предположительно, обрушение вызвала воздушная масса, возникшая в результате горного удара. Другие подробности пока не известны.

Источник фото: Rustavi2

Представитель профсоюза страны Тенгиз Долаберидзе заявил журналистам, что на данный момент у него есть сведения о шести жертвах, однако официального подтверждения этих данных, по всей вероятности, не будет до завершения спасательных работ.

Неделю назад на шахте в городе Чиатура также произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий по имени Заза Абрамишвили. Его тело оказалось под завалами на трехкилометровой глубине. По предварительным данным, мужчина оказался заперт под землей после того, как рухнула часть потолка.

Всего с начала 2018 года при выполнении своих должностных обязанностей на различных объектах погибле более десяти граждан Грузии