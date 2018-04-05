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В Грузии находится делегация Академии общественных наук КНР
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В Грузии находится делегация Академии общественных наук КНР 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Тбилиси, 4 апреля /Синьхуа/ — Перспективы развития сотрудничества обсудили на встрече сегодня ректор Грузинского Технического университета /ГТУ/ академик Арчил Прангишвили и делегация Академии общественных наук КНР.
По информации администрации ГТУ, стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает контакты как в рамках учебного, так и исследовательского процессов.
Сегодня же китайская делегация посетила Рустави /Восточная Грузия/. На встрече с мэром города Ираклием Табагуа обсуждены вопросы налаживания тесных политических и экономических отношений между Грузией и КНР, а также участие Грузии в проекте Шелкового пути.
Визит китайской делегации продлится до 7 апреля. —0—
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