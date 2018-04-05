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Батумский порт временно возобновил работу после забастовки сотрудников
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Батумский порт временно возобновил работу после забастовки сотрудников 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 5 апр — РИА Новости. Батумский порт временно возобновил работу после трехдневной забастовки сотрудников, заявили рабочие журналистам.
Сотрудники утверждают, что узнали о планах по реорганизации порта и массовом увольнении, в связи чем начали голодовку с требованием отставки гендиректора «Батумского нефтяного терминала», владельца Батумского порта Мурата Джумадиллаева. Через некоторое время после начала массовой акции Джумадиллаев заявил, что проведение реорганизации отменено, при этом сотрудники порта акции не прекращали. Ранее во вторник администрация порта вызвала на место правоохранителей и утверждала, что некоторые митингующие самовольно выводили в море небольшие судна, чтобы помешать выходу кораблей из порта. МВД начало расследование по первой части статьи 222 УК Грузии ("Блокирование транспортной коммуникации").
"Голодовка продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет гендиректор, при этом работа будет временно возобновлена", — заявил один из участников акции журналистам.
Митингующие заявили, что ожидают прибытия из Казахстана представителей руководства «КазТрансОйл», чтобы более детально разобраться в сложившемся положении.
Сам Джумадиллаев назвал ситуацию сложной, при этом не заявил, намерен ли подавать в отставку.
Батумский порт — один из крупнейших портов Грузии. Компания «Батумский нефтяной терминал» с августа 2017 года принадлежит казахстанской компании АО «КазТрансОйл».
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