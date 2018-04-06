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В Грузии запретили «черные джипы» для чиновников
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В Грузии запретили «черные джипы» для чиновников 

Motor.ru 54 минуты назад
Фото: Motor.ru
Власти Грузии запретили государственным служащим передвигаться на автомобилях черного цвета. По словам премьер-министра страны Георгия Квирикашвили, это позволит покончить с эпохой «черных джипов» и ускорит переход на использование экологически чистого транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно новой редакции постановления «Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены», все министерства и ведомства обязаны предоставить новый план закупок автотранспорта. При этом часть автопарка должна состоять из «зеленых» моделей.
Такой шаг, считает министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили, означает отказ от определенных атрибутов роскоши, которые ранее ассоциировались с госслужбой.
В январе текущего года сообщалось, что власти Туркменистана ввели запрет на эксплуатацию и ввоз машин черного цвета. Полиция отлавливала нарушителей и отправляла их автомобили на штрафстоянку.
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