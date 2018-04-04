Россия и Гвинея подписали соглашение о военном сотрудничестве

Документ подписан в среду в Москве в ходе переговоров министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и государственного министра при президенте Гвинейской Республики по вопросам национальной обороны Мохамедом Диане.

Шойгу отметил, что подписанное межправительственное соглашение о военном сотрудничестве позволит «возродить существовавшее во времена СССР плодотворное взаимодействие в данной области». «Активизация связей по линии военных ведомств, по нашему мнению, отвечает интересам двух стран», — сказал министр.

По его оценке, «российско-гвинейское взаимодействие динамично развивается». В сентябре 2017 года состоялся официальный визит президента Гвинеи в Россию и его переговоры с президентом РФ. «Это важное событие придало дополнительный импульс дальнейшему наращиванию взаимовыгодных российско-гвинейских связей в политической, торгово-экономической, оборонной, гуманитарной и иных областях», — указал Шойгу.

Он назвал Гвинею проверенным партнером России в Африке. «История наших отношений берёт начало с конца 50-х годов прошлого столетия, когда Советский Союз оказал поддержку в становлении вашего государства», — сказал Шойгу.

При содействии СССР в Гвинее был создан мощный бокситодобывающий комплекс, осуществлена реконструкция участков железных дорог, построены столичный университет, аэропорт, центральный стадион, гостиница, радиостанция, сеть автодорог и ряд промышленных объектов.

Шойгу отметил, что между РФ и Гвинеей поддерживается устойчивый политический диалог. «По основным международным и региональным проблемам позиции России и Гвинеи совпадают», — сказал Шойгу.