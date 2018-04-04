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Баку и Тбилиси могут унифицировать условия пропуска через госграницу пустых грузовых автомобилей, следующих в третьи страны
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Баку и Тбилиси могут унифицировать условия пропуска через госграницу пустых грузовых автомобилей, следующих в третьи страны 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«Азербайджано-грузинская смешанная комиссия по международным автомобильным перевозкам на очередном заседании выступила с предложением обсудить с таможенными органами двух стран вопрос создания на погранично-пропускном пункте в Азербайджане аналогичные условия для прохождения пустых грузовых автомобилей, следующих в третьи страны», — отмечается в информации.
На заседании комиссии азербайджанскую делегацию возглавлял руководитель Государственной службы автотранспорта МТСВТ Габиб Гасанов, грузинскую — директор Агентства сухопутного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Михаил Хмаладзе.
«Кроме того, комиссия обсудила текущее состояние международных автомобильных перевозок между двумя странами, обмен статистическими данными, борьбу с незаконной деятельностью на территории Баку и других районов Азербайджана автобусов, прибывших из Грузии», — подчеркивается в сообщении.
Стороны также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются автоперевозчики в процессе перевозки пассажиров и грузов, перспективы развития перевозок. Также состоялся обмен мнениями по вопросу увеличения числа взаимных разрешений из-за роста объема грузоперевозок между Азербайджаном и Грузией.
"По итогам заседания был подписан протокол", — подчеркивается в информации.
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