Баку и Тбилиси могут унифицировать условия пропуска через госграницу пустых грузовых автомобилей, следующих в третьи страны

«Азербайджано-грузинская смешанная комиссия по международным автомобильным перевозкам на очередном заседании выступила с предложением обсудить с таможенными органами двух стран вопрос создания на погранично-пропускном пункте в Азербайджане аналогичные условия для прохождения пустых грузовых автомобилей, следующих в третьи страны», — отмечается в информации.

На заседании комиссии азербайджанскую делегацию возглавлял руководитель Государственной службы автотранспорта МТСВТ Габиб Гасанов, грузинскую — директор Агентства сухопутного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Михаил Хмаладзе.

«Кроме того, комиссия обсудила текущее состояние международных автомобильных перевозок между двумя странами, обмен статистическими данными, борьбу с незаконной деятельностью на территории Баку и других районов Азербайджана автобусов, прибывших из Грузии », — подчеркивается в сообщении.

Стороны также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются автоперевозчики в процессе перевозки пассажиров и грузов, перспективы развития перевозок. Также состоялся обмен мнениями по вопросу увеличения числа взаимных разрешений из-за роста объема грузоперевозок между Азербайджаном и Грузией.

"По итогам заседания был подписан протокол", — подчеркивается в информации.