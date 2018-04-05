Гендиректор Батумского порта ушел в отставку после забастовки сотрудников

ТБИЛИСИ , 5 апр — РИА Новости . Генеральный директор «Батумского морского порта» Данияр Мухамед-Рахим освобожден от занимаемой должности, заявили сотрудники порта, которые проводили голодовку и забастовку в течение четырех дней.

"Данияр Мухамед-Рахим больше не занимает должность гендиректора. Мы прекратили голодовку", — заявил участник акции в эфире грузинских телекомпаний.

Сотрудники порта начали забастовку в ночь на 2 апреля. Они утверждали, что узнали о планах по реорганизации порта и массовом увольнении, в связи чем начали голодовку с требованием отставки гендиректора «Батумского нефтяного терминала», владельца Батумского порта Мурата Джумадиллаева.

Через некоторое время после начала массовой акции Джумадиллаев заявил, что проведение реорганизации отменено, при этом сотрудники порта акции не прекращали. Во вторник администрация порта вызвала правоохранителей и заявила, что некоторые митингующие самовольно выводили в море небольшие судна, чтобы помешать выходу кораблей из порта. МВД начало расследование по статье «блокирование транспортной коммуникации».

Накануне митингующие заявили, что ожидают прибытия из Казахстана представителей руководства «КазТрансОйла», чтобы более детально разобраться в сложившемся положении.