Грузия хочет поделиться с Абхазией и Южной Осетией «благами евроинтеграции»

По его словам, данный пакет инициатив предусматривает три главных направления. Во-первых, расширение торговли вдоль разделительных линий за счет упрощения регламентации, создания новых возможностей и господдержки индивидуального предпринимательства. Во-вторых, это создание дополнительных возможностей для получения качественного образования для молодежи.

"Это та молодежь, которая будет жить в объединенной Грузии и принимать участие в строительстве страны", — отметил премьер.

И третье направление, как сообщает «Интерфакс», — упрощение доступа жителей Абхазии и Южной Осетии к тем «благам», которые получила Грузия в процессе евроинтеграции, в частности безвизовому режиму с Европой. По словам Квирикашвили, новые инициативы начнут реализовывать в самое ближайшее время.