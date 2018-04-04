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Грузия хочет поделиться с Абхазией и Южной Осетией «благами евроинтеграции»
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Грузия хочет поделиться с Абхазией и Южной Осетией «благами евроинтеграции» 

Вести.Ru 2 часа назад
Власти Грузии разработали новые мирные инициативы, направленные на восстановление доверия жителей Абхазии и Южной Осетии. Об этом грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили сообщил на заседании правительства.
По его словам, данный пакет инициатив предусматривает три главных направления. Во-первых, расширение торговли вдоль разделительных линий за счет упрощения регламентации, создания новых возможностей и господдержки индивидуального предпринимательства. Во-вторых, это создание дополнительных возможностей для получения качественного образования для молодежи.
"Это та молодежь, которая будет жить в объединенной Грузии и принимать участие в строительстве страны", — отметил премьер.
И третье направление, как сообщает «Интерфакс», — упрощение доступа жителей Абхазии и Южной Осетии к тем «благам», которые получила Грузия в процессе евроинтеграции, в частности безвизовому режиму с Европой. По словам Квирикашвили, новые инициативы начнут реализовывать в самое ближайшее время.
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