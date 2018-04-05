США приветствуют инициативу Грузии помочь жителям Абхазии и Южной Осетии

"США приветствуют пакет предложений Грузии, который нацелен на утверждение контактов вдоль административных границ. Эти мероприятия направлены на удовлетворение нужд самого уязвимого население по обеим сторонам административной границы и обеспечивают рост возможностей мобильности, улучшение источников существования и доступности образования", — сказано в заявлении посольства.

По данным дипведомства, американская сторона поддерживает направление Грузии к диалогу и мирному урегулированию конфликта.