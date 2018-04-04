Грузия запустит программу помощи жителям Абхазии и Южной Осетии

Ранее глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительство Грузии планирует предпринять новые, более активные шаги в рамках политики примирения с абхазами и осетинами.

"Это новая мирная инициатива под названием «Шаг к лучшему будущему». Руководство Грузии в рамках политики примирения делает конкретные шаги, которые нацелены на улучшение гуманитарного и социал-экономического положения проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе (так власти Грузии называют Южную Осетию — ред.) граждан, а также содействию улучшению контактов и основанных на общих интересах отношений", — заявил Квирикашвили на правительственном заседании в среду.

По его словам, это еще одно подтверждение того, что «Грузия продолжит мирный курс, несмотря на множество вызовов». Он отметил, что данное решение нацелено на активизацию процесса примирения и восстановления доверия.

Квирикашвили сообщил, что разработаны изменения в законодательство, них включены следующие пункты: расширение и упрощение торговли вдоль линии разграничения; дополнительные условия для получения качественного образования; создание механизма, который упростит доступ к тем достижениям, которых достигла Грузия, в том числе к безвизовому режиму с ЕС ; свободная торговля и так далее.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их «оккупированными российскими войсками».